Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день может спасти от ожирения

Ученые поделились результатами исследований о влиянии кофеина на ожирение. В ходе эксперимента выяснилось, что несколько чашек кофе в день могут уберечь человека от появления лишних килограммов. Об этом специалисты сообщили в журнале Functional Foods.

Исследователи из Университета Иллинойса провели эксперимент на крысах. Грызунам давали пропорциональное четырем «человеческим» чашкам кофе количество кофеина.

В ходе исследования выяснилось, что кофеин может оказывать влияние на возникновение и развитие ожирения. Сообщается, что запас липидов в жировых клетках крыс сократился, а прибавка в весе, соответственно, была ограничена.

Однако людям с лишним весом не стоит тут же бросаться к кофе-автомату. Важно оценить риски, существующие для нервной и сердечно-сосудистой систем, связанные с чрезмерным употреблением кофе.

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