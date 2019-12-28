Житель Сингапура, который в 52 выглядит на 20, поразил юзеров своей красотой

Чуандо Тан уже который год поражает подписчиков своего личного блога в Instagram — блогер в 52 года выглядит на 20. Фотограф рассказал, как ему удается выглядеть сногсшибательно, пишет «Дни.ру».

Началось все с того, что Чуандо в социальной сети выкладывал свои работы — снимки других людей, а после начал делиться и своими селфи.

Фотографии подкаченного блогера сразу вызвали ажиотаж среди его подписчиков, люди буквально засыпали Тана вопросами, как ему удается держать себя в такой форме.

По словам сингапурца, он ведет активный образ жизни и правильно питается. Завтрак атлета состоит из шести яиц, сваренных вкрутую — желтка он съедает всего два из-за высокого содержания холестерина.

Здоровым и спортивным его тело становится благодаря ежедневным тренировкам и сну — полчаса Чуандо отводит на силовые упражнения, после которых следуют кардионагрузки и плавание. Засыпает модель не позже 23:00.

Косметические средства и омолаживающие инъекции Тан не использует — умывается мужчина обычным гелем, после которого наносит на кожу увлажняющий крем.

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