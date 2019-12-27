Диетолог рассказала, кому не стоит есть оливье в Новый год

Диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц поделилась рецептом новогоднего диетического оливье. Также, врач рассказала, какой группе людей не стоит налегать на калорийный праздничный салат, пишет «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, людям, которым противопоказаны жирные продукты, рекомендуется воздержаться от употребления салата.

«Есть салаты с майонезом нельзя. Это касается людей с ожирением, дислипидемией, а также тем, у кого повышено количество жиров в организме, и лицам с сахарным диабетом второго типа, которые обычно страдают от ожирения», — говорит диетолог.

«Лайт-версия»: рецепт оливье от диетолога

Замените жирный покупной майонез, на домашнюю заправку собственного приготовления — например, на йогурт. Есть множество рецептов соуса, которые не уступают по вкусу майонезу.

Измените жирность блюда — отдайте предпочтение не колбасе, а мясу курицы или говядине. Маргарита Куц рекомендует минимизировать количество картошки. Людям, страдающим от отеков, вместо соленых огурцов лучше взять малосольные.

Диетолог также напоминает, что Новый год - не праздник живота, поэтому не стоит объедаться, можно позволить себе угоститься вкусными блюдами в первый и второй праздничный день, но не стоит растягивать пир на все каникулы.

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