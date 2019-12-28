  1. Пятый канал
  4. Доктор Мясников предупредил о побочных эффектах при поедании мандаринов

Доктор Мясников предупредил о побочных эффектах при поедании мандаринов

, 5:37 | Сергей Зеленский Видео 35

Врач и телеведущий рассказал о несочетаемости цитрусовых с рядом лекарств.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / TUNS, Roman Märzinger / CHROMORANGE, Karl Newedel, CHROMORANGE / Reinhold Tscherwit, Paul Williams

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение насчет пристрастия россиян к мандаринам во время новогодних праздников.

В первую очередь доктор уверен, что любые цитрусовые полезны, так как содержат множество полезных микроэлементов, в том числе витамины C, B2, A, E, PP, B9-фолиевую кислоту, клетчатку и пектин, калий, каротин, кальций, фосфор и магний.

Относительно переживаний некоторых любителей мандаринов Мясников заверил, что переедание ими не может представлять угрозу организму.

«Человек, который съел два килограмма мандаринов — он что, каждый день их съедает? Не каждый день. На самом деле это просто сок и клетчатка. Клетчатка полезна, а излишки сока выйдут. Заворот кишок от этого не получишь. Нравится вам в новогоднюю ночь есть мандарины килограммами — слава богу», — приводит его слова «Экономика сегодня».

Вместе с тем врач предостерег, что возможны и побочные эффекты в тех случаях, когда цитрусовые плохо сочетаются с рядом лекарств. В частности, это касается приема статинов и большого количества грейпфрутов, а также этого плода и некоторых средств от гипертонии с содержанием амлодипина.

«В остальном на столе должно быть все. В Новый год нет полезного и вредного. Любой продукт на новогоднем столе полезен и радостен. Любые цитрусовые — это полезно», — заключил он.

Вместе с тем ранее медики заявили об опасном для мозга химикате в мандаринах — инсектициде хлорпирифос, который используют для борьбы с вредителями.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

6:36
Толстые мужчины занимаются сексом чаще, чем худые
6:22
«Британская Кардашьян» похвасталась пышным бюстом в коротком топе
6:07
Актер «Игры престолов» скончался накануне Рождества у себя дома
5:52
«Я счастлива»: Любовь Успенская с размахом отметила день рождения дочери
5:37
Доктор Мясников предупредил о побочных эффектах при поедании мандаринов
5:24
Наследник Рокфеллеров, обещавший жениться на россиянке, оказался аферистом

Сейчас читают

Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя
Трифонов день: что можно и нельзя делать 28 декабря
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]