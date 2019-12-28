Доктор Мясников предупредил о побочных эффектах при поедании мандаринов

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение насчет пристрастия россиян к мандаринам во время новогодних праздников.

В первую очередь доктор уверен, что любые цитрусовые полезны, так как содержат множество полезных микроэлементов, в том числе витамины C, B2, A, E, PP, B9-фолиевую кислоту, клетчатку и пектин, калий, каротин, кальций, фосфор и магний.

Относительно переживаний некоторых любителей мандаринов Мясников заверил, что переедание ими не может представлять угрозу организму.

«Человек, который съел два килограмма мандаринов — он что, каждый день их съедает? Не каждый день. На самом деле это просто сок и клетчатка. Клетчатка полезна, а излишки сока выйдут. Заворот кишок от этого не получишь. Нравится вам в новогоднюю ночь есть мандарины килограммами — слава богу», — приводит его слова «Экономика сегодня».

Вместе с тем врач предостерег, что возможны и побочные эффекты в тех случаях, когда цитрусовые плохо сочетаются с рядом лекарств. В частности, это касается приема статинов и большого количества грейпфрутов, а также этого плода и некоторых средств от гипертонии с содержанием амлодипина.

«В остальном на столе должно быть все. В Новый год нет полезного и вредного. Любой продукт на новогоднем столе полезен и радостен. Любые цитрусовые — это полезно», — заключил он.

Вместе с тем ранее медики заявили об опасном для мозга химикате в мандаринах — инсектициде хлорпирифос, который используют для борьбы с вредителями.