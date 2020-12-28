Трифонов день: что можно и нельзя делать 28 декабря

Православные христиане 28 декабря почитают память преподобного Трифона Печенгского. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Святой родился в Новгородской губернии в семье священника в XVI веке. Еще в детстве названный Митрофаном мальчик решил посвятить жизнь апостольским подвигам и стать проповедником среди язычников-лопарей, о которых узнал из рассказов рыбопромышленников.

Став юношей, Трифон отправился на Кольский полуостров и остановился на берегу реки Печенги, где жили лопари. Там он узнал их верования и выучил язык. Всю последующую жизнь святой проповедовал язычникам христианство. С помощью царя Ивана Грозного Трифон основал на Печенге храм и монастырь.

Что можно делать 28 декабря

На Руси этот день называли «Трифон», «заря в рукавицах». Считалось, что с этого времени нечистая сила начинала отступать перед Солнцем — день начинает становиться длиннее, а ночи — короче. Чтобы помочь Солнцу отогнать злых духов и нечисть, наши предки ранним утром выносили горящие угли на снег.

Также 28 декабря было принято давать милостыню нищим. Например, теплую одежду, которая самим больше не нужна. Кроме того, бедняков было принято угощать едой у входа в церковь.

Что нельзя делать 28 декабря

В Трифонов день запрещалось злиться на кого-либо. Люди старались сдерживать эмоции, не сквернословить и не драться.

Кроме этого, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Считалось, что иначе здоровье будет слабым. Чтобы укрепить себя, важно сохранять бодрость и веселое настроение — тогда мороз наградит крепким здоровьем.

Приметы 28 декабря

Низкая температура днем и более высокая вечером свидетельствует, что самые сильные морозы еще впереди.

Если на небе видна «заря в рукавицах» — красные радуги на небе, то будет сильный мороз.

Также мороз предвещало громкое щебетание синиц утром и настойчивые попытки кошки устроиться в тепле.

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