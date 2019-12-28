  1. Пятый канал
  4. Pornhub назвал самые популярные поисковые запросы и категории порно в 2019 году

Pornhub назвал самые популярные поисковые запросы и категории порно в 2019 году

, 7:14 | Игорь Рязов Видео 47

Статистика портала показывает, что в уходящем году на него заходили примерно 115 миллионов раз в сутки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox, David Oxberry, Günter Flegar, M. Baumann, Arkadius Kozera

Сайт Pornhub подвел итоги 2019 года, составив список самых популярных поисковых запросов и категорий. Их представила порноактриса Аса Акира (Asa Akira) в видео, опубликованном на YouTube-канале портала.

В уходящем году сайт посетили более 42 миллиардов раз. В среднем на Pornhub заходили примерно 115 миллионов раз в день. Всего пользователи сделали 39 миллиардов поисковых запросов.

В рейтинге наиболее трендовых запросов первое место заняло любительское видео (amateur), на втором месте — пришельцы (alien). В Pornhub решили, что это связано с призывом пользователей сети штурмовать секретную военную базу ВВС США «Зона 51».

Закрывают тройку самых частых поисковых запросов ролики «от первого лица» (POV). Также в ТОП-5 вошли британская косплеерша Бель Делфин (Belle Delphine), которая прославилась благодаря продаже воды из собственной ванны, и косплей (cosplay).

Среди категорий порно самой популярной оказались японки (japanese). Вторая строчка у лесбиянок (lesbian), а замыкают тройку новички (amateur). Далее расположились хентай (hentai) и мамочки (milf).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Pornhub снял «самое грязное порно в истории». Тем самым портал пытался привлечь внимание к важной проблеме.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

8:01
«Случилась жизнь»: хоккеист Телегин раскрыл причину развода с Пелагеей
7:48
Сын Никаса Сафронова стал жертвой нападения
7:40
Фигуристка Медведева извинилась за свою реакцию на поддержку болельщиков
7:28
«Явно бывший парень»: Дана Борисова завела в Таиланде «подозрительную подружку»
7:14
Pornhub назвал самые популярные поисковые запросы и категории порно в 2019 году
6:59
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею

Сейчас читают

Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя
Трифонов день: что можно и нельзя делать 28 декабря
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]