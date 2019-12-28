Pornhub назвал самые популярные поисковые запросы и категории порно в 2019 году

Сайт Pornhub подвел итоги 2019 года, составив список самых популярных поисковых запросов и категорий. Их представила порноактриса Аса Акира (Asa Akira) в видео, опубликованном на YouTube-канале портала.

В уходящем году сайт посетили более 42 миллиардов раз. В среднем на Pornhub заходили примерно 115 миллионов раз в день. Всего пользователи сделали 39 миллиардов поисковых запросов.

В рейтинге наиболее трендовых запросов первое место заняло любительское видео (amateur), на втором месте — пришельцы (alien). В Pornhub решили, что это связано с призывом пользователей сети штурмовать секретную военную базу ВВС США «Зона 51».

Закрывают тройку самых частых поисковых запросов ролики «от первого лица» (POV). Также в ТОП-5 вошли британская косплеерша Бель Делфин (Belle Delphine), которая прославилась благодаря продаже воды из собственной ванны, и косплей (cosplay).

Среди категорий порно самой популярной оказались японки (japanese). Вторая строчка у лесбиянок (lesbian), а замыкают тройку новички (amateur). Далее расположились хентай (hentai) и мамочки (milf).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Pornhub снял «самое грязное порно в истории». Тем самым портал пытался привлечь внимание к важной проблеме.