Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino

Наоми Кэмпбелл поделилась с подписчиками предпраздничной публикацией, в которой подвела итоги уходящего года. Супермодель опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных в течение 2019-го. На одном из снимков звезда позирует в вечернем розовом платье, босоножках и кружевных колготках в тон. Стильный образ красавицы дополнил длинный плащ из страусиных перьев от модного дома Valentino.

В публикации Наоми Кэмпбелл рассказала, что в 2019 году побывала на самом важном событии в мире моды — балу Института костюма Met Gala. На светскую тусовку модель пришла в компании итальянского дизайнера Пьерпаоло Пиччоли.

«Этот год был полон невероятных наград и событий, о которых я никогда не забуду. Сопровождение Пьерпаоло Пиччоли на Met Gala в одном из моих любимых нестандартных образов от Valentino», — подписала пост знаменитость.

Instagram @naomi

Поклонники 49-летней Наоми Кэмпбелл высоко оценили фотографии любимицы в стильном образе. Фанаты оставили под публикацией множество восхищенных комментариев, в которых хвалили кумира за статность, грациозность и красоту.

«Гордая и почитаемая!»

«Никто не заслуживал этих почестей больше, чем ты!»

«Приветствуем королеву!»

«Лучшая женщина!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл продефилировала в черном полупрозрачном платье.