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Видео задержания певца Ромы Жукова в аэропорту Нерюнгри

, 18:07 | Василий Заика Эксклюзивное видео 138

Сопродюсер «Дискотеки СССР» Сергей Васюта и адвокат пытаются установить местонахождение певца и его менеджера, а также намерены подать жалобу на действия правоохранителей.

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Фото, видео: Instagram @zhukovroma_official, vasutasergey; 5-tv.ru

Певец Рома Жуков и его тур-менеджер Ольга Илларионова перестали выходить на связь после инцидента с задержанием артиста в аэропорту города Нерюнгри. Как сообщил 5-tv.ru сопродюсер проекта «Дискотека СССР» и лидер группы «Сладкий сон» Сергей Васюта, в Москву исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» так и не вылетел. Местонахождение певца и его спутницы до сих пор неизвестно.

Сергей Васюта отметил, что Рому Жукова отпустили из полиции только после указания на незаконность действий правоохранителей. При этом, по словам сопродюсера «Дискотеки СССР», полицейские не озвучили четкую причину задержания певца и его менеджера, а также отказались предъявлять служебные удостоверения. Сергей Васюта добавил, что в результате произошедшего инцидента сорван гастрольный график артистов, участвующих в проекте.

«Адвокатом готовятся заявления в Генеральную прокуратуру, ГУСБ МВД РФ и Следственный комитет в целях проверки законности действий работников полиции», — сказал Сергей Васюта.

Сопродюсер «Дискотеки СССР» добавил, что предпринимаются все меры к установлению местонахождения Ромы Жукова и Ольги Илларионовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рома Жуков попросил полицейских его отпустить. Правоохранители посчитали певца пьяным и не пустили на рейс в Якутии.

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