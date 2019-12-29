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Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

, 14:22 | Светлана Александрова Видео 45

Для приготовления потрясающе вкусного блюда понадобятся хурма, перепелиные яйца, красная рыба и немного красной икры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati, Zamir Usmanov, Larssen, G., digifoodstock.com, N. Hochheimer / CHROMORANGE, Pfeiffer, J., Victor Lisitsyn

Если у вас мало времени на подготовку новогоднего стола, а вы хотите удивить своих гостей, выручит простой рецепт необычного и потрясающе красивого салата, который предлагает Яндекс-Дзен канал «Домсоветы». Сделать это «ресторанное» блюдо можно всего десять минут.

Для этого понадобятся: одна хурма (спелая, но не очень мягкая), листья салата, примерно 70 граммов красной рыбы, три столовые ложки красной икры и пять перепелиных яиц.

Кроме того, для заправки нужен сливочный сыр или мягкий творог (около пяти столовых ложек), сливки (лучше 10%, четыре столовых ложки), соль, перец и сушеный имбирь.

Сначала нужно приготовить заправку: сливки, творог и специи смешать и взбить в блендере. Получившуюся смесь поместить в кондитерский шприц или мешочек. А если у вас нет ни того, ни другого, можно использовать простой полиэтиленовый пакет, сделав небольшую дырку в уголке.

Теперь листья салата нужно разорвать на части руками и разложить на дно большой плоской тарелки. Рыбу нужно порезать длинными ломтиками и выложить следующим слоем. Поверх этого выдавить заправку красивым узором. Хурму порезать дольками и выложить следующим слоем по кругу, а между дольками — половинки вареных перепелиных яиц. Остался последний штрих — выложить на яйца маленькие горки красной икры.

Ранее 5-tv.ru ломающий стереотипы рецепт новогоднего салата из сала от Ирины Салтыковой.

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