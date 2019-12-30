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«Кускунский Хатико»: Пес три месяца ждет хозяев на трассе в Красноярском крае

, 12:05 | Василий Заика Видео 87

Проезжающие по дороге неравнодушные водители регулярно подкармливают брошенное животное.

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Фото, видео: ВКонтакте @p_v_k_kansk

Небольшой белый пес на протяжении трех месяцев ждет хозяев на трассе Канск-Красноярск в Манском районе края. Брошенное кем-то животное регулярно подкармливают неравнодушные проезжающие водители.

Местные жители прозвали песика «Кускунский Хатико» по названию близлежащей деревни. Пользователи социальных сетей отмечают, что животное с большой опаской относится к сочувствующим и не идет ни с кем на контакт. Собака сидит на обочине и с надеждой провожает взглядом идущие мимо автомобили.

Зоозащитники неоднократно пытались взять пса на передержку, но он не дается в руки и убегает в лес. Активисты пишут в сети, что намерены дать животному снотворное и попробовать увезти его в безопасное теплое место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае собака утопила машину своего хозяина.

«Кускунский Хатико»: Пес три месяца ждет хозяев на трассе в Красноярском крае

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ВКонтакте @p_v_k_kansk

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ВКонтакте @p_v_k_kansk

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ВКонтакте @p_v_k_kansk

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ВКонтакте @p_v_k_kansk

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ВКонтакте @p_v_k_kansk

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ВКонтакте @p_v_k_kansk

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