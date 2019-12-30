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«Превращаемся в „Снегурочек“»: Безрукова поделилась новогодними воспоминаниями

, 17:23 | Алиса Старжевская Видео 56

Актриса вспомнила, как ее мама каждый год стояла в очереди за новогодней елкой.

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Фото, видео: Instagram @irina_bezrukova_official

В новогодние вечера атмосферу праздника часто создают родные и близкие. Актриса Ирина Безрукова вспомнила, какими чудесными были дни, в которых волшебство для нее творили мама и бабушка, пишет Тeleprogramma.pro.

Ирина вспоминает мамины рассказы о том, как она стояла в длинных очередях за новогодней елкой, часто ее сменяла бабушка артистки. Несмотря на далеко не идеальный внешний вид, хвойное дерево всегда было долгожданным и обязательным атрибутом ежегодного праздника.

Безрукова призналась, что Новый год для нее всегда время ожидания чуда, тихой радости и совместного приятного общения.

«Идут годы, мы взрослеем и превращаемся в „Снегурочек“ для своих детей и внуков, но неизменно одно — желание порадовать, собраться с родными и дорогими людьми и провести время вместе. Все прекрасное — просто, главное найти для этого время», — говорит Ирина.

Актрисе легко идти по жизни, когда она чувствует родное плечо рядом, от этого она чувствует себя лучше и гармоничнее. Поклонникам Ирина Безрукова пожелала творить чудеса для близких и самих себя.

«Оказывается, очень просто быть волшебником для себя», — призналась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Безрукова выложила сексуальное фото со съемок клипа Стаса Михайлова.

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