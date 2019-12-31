Эксперт назвал несколько способов, которые могут помочь попасть в бизнес-класс самолета, имея билеты в эконом-класс того же рейса. Список хитростей опубликовало издание The Express.

По словам Ника Каунтера, который занимается вопросами бронирования, шансы на успех повышаются у тех, кто путешествует в одиночестве. Кроме того, крайне важно быть предельно вежливым, обращаясь к экипажу с просьбой о пересадке в бизнес-класс.

Наиболее эффективный способ — приехать в аэропорт пораньше и максимально тактично узнать о возможности совершить перелет другим классом. Каунтер обращает внимание на то, что некоторые пассажиры, которым однажды удалось пересесть в бизнес-класс с билетом в эконом, полагают, что теперь это их неоспоримое право, и начинают требовать и скандалить.

Эксперт также напомнил, что при наличии причин, по которым вы действительно могли бы претендовать на пересадку, о них обязательно надо сообщить бортпроводникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники высмеяли Викторию Боню за перелет эконом-классом.