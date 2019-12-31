ТОП-5 модных образов наступающего года до 5000 рублей

Анастасия Славута

фэшн-стилист

Чураетесь магазинов масс-маркет? Думаете, что скупой платит дважды? Боитесь затеряться в толпе людей в такой же одежде? А зря! Сегодня масс-маркетовые бренды стараются быть на острие модных тенденций. Главное эти тенденции уловить и грамотно сочетать понравившуюся одежду. А уложить каждый образ можно в бюджет до пяти тысяч рублей. Тем более, что сетевые магазины одежды не скупятся на скидки и распродажи. Особенно сейчас, в пору новогодних праздников и зимних каникул. Если боитесь, что ваше чутье подведет, прислушайтесь к советам стилиста и присмотритесь к живым и не выдуманным примерам. И никаких фокусов! Только настоящие мультибрендовые луки и «живые люди» вместо глянцевых моделей а-ля «все к лицу».