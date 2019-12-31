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ТОП-5 модных образов наступающего года до 5000 рублей

Пятый канал

«И в пир, и в мир, и в добрые люди», — как одеться актуально и не разориться на обновках? Помогут магазины масс-маркет и советы стилиста.

Анастасия Славута
фэшн-стилист

Чураетесь магазинов масс-маркет? Думаете, что скупой платит дважды? Боитесь затеряться в толпе людей в такой же одежде? А зря! Сегодня масс-маркетовые бренды стараются быть на острие модных тенденций. Главное эти тенденции уловить и грамотно сочетать понравившуюся одежду. А уложить каждый образ можно в бюджет до пяти тысяч рублей. Тем более, что сетевые магазины одежды не скупятся на скидки и распродажи. Особенно сейчас, в пору новогодних праздников и зимних каникул. Если боитесь, что ваше чутье подведет, прислушайтесь к советам стилиста и присмотритесь к живым и не выдуманным примерам. И никаких фокусов! Только настоящие мультибрендовые луки и «живые люди» вместо глянцевых моделей а-ля «все к лицу».

ТОП-5 модных образов наступающего года до 5000 рублей

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Фото: Анна Иванова

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Фото: Анна Иванова

3/5

Фото: Анна Иванова

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Фото: Анна Иванова

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Фото: Анна Иванова

В наступающем году теплые оттенки бежевого и коричневого сменят надоевший черный. Не бойтесь сочетать близкие цвета и разные фактуры: гладкую, «гусиную лапку», клетку… Да, в первом образе мы превысили бюджет на 600 рублей, но и пальто с кашемиром в составе и по скидке того стоит.

Гладкая экокожа — еще один тренд наступающего года. Благо на западе и юге России властвует европейская зима. А вот в Сибири такой лук лучше приберечь до весны. Базовая шапка добавит образу хулиганистости. Не бойтесь сочетать такой образ с юбкой плиссе или наоборот — свитером.

Долгополый плотный кардиган в легком модном оверсайз-размере в сочетании с брюками или юбкой из трендовой блестящей ткани и строгой классической блузкой создадут универсальный образ, достаточно деловой для офиса и пристойно яркий для вечернего выхода.

Хаки и вовсе никогда не выходил из моды. Но, в отличие от бежевого, хаки не любит слишком большой разницы в оттенках. Сочетать его стоит лишь с каким-нибудь одним контрастным цветом, например, с бордо.

Символ наступающего года — Металлическая Крыса — любит оттенки золотого и желтого. Яркий образ можно создать на основе именно этих цветов, которые во все времена идеально сочетаются со строгим черным.

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