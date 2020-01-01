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«Без трусов, феноменально»: Лобода взбудоражила фанатов «новогодним» нарядом

, 1:42 | Игорь Рязов Фото 20

Певица «направилась» встречать Новый год полуобнаженной и в роскошной шляпе.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в смелом наряде. На черно-белом снимке певица предстала полуобнаженной и в роскошной шляпе.

«На встречу к Новому году», – подписала Лобода фотографию.

Instagram @lobodaofficial 

В комментариях Светлану поздравляют с праздником, желают успехов в творчестве, а также удивляются ее наряду.

«Светочка, с Новым годом! Счастья вам и творческих успехов, оставайтесь всегда такой офигенной»;

«Скоро голая куда-нибудь пойдет, подождем»;

«На встречу к Новому году без трусов, феноменально», – написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Светлана Лобода оседлала единорога в новом клипе.

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