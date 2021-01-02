Что нужно сделать 2 января в Игнатов день, чтобы защитить свой дом от напастей

Православные верующие 2 января чтят память святого праведного Иоанна Кронштадтского, родившегося в Архангельской губернии и жившего в Санкт-Петербурге на рубеже XIX–XX веков. Настоятель Андреевского собора в Кронштадте был канонизирован в 1990 году. Чудотворцу молятся об избавлении от пьянства и других пагубных зависимостей, а также об исцелении от болезней.

В народе же 2 января прозвали Игнатовым днем — церковь в этот день чтит память священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. По преданию, он родился в Сирии в I веке нашей эры и получил свое прозвище за то, что прослыл носителем божественного духа.

Свя­той Иг­на­тий Бо­го­но­сец непосредственно об­щал­ся с учениками Иисуса, сам участвовал в распространении пер­вых хри­сти­ан­ских об­щин и за­пе­чат­лел апо­столь­скую эпо­ху в семи письмах, которые написал по пути на казнь в Рим в 107 году нашей эры. По приказу им­пе­ра­тора Тра­яна Игнатия бросили на растерзание диким животным в Ко­ли­зее за то, что он проповедовал учение Христа и отказался отречься от него.

В народе же Игнатия издавна почитали как покровителя отчего дома, где человек вырос, к нему обращали молитвы, чтобы защитить жилище от всяческих напастей.

Что нужно делать 2 января

В этот день верующие служат молебны святому Игнатию Богоносцу, чтобы домашний очаг миновала стороной беда. Помимо этого, дому нужно обязательно поклониться и обойти вокруг с иконой. Не лишним в этот день будет встретиться с родственниками за совместной трапезой, или хотя бы позвонить по телефону.

Кроме того, знающие люди советуют в этот день внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие — их советы могут сослужить хорошую службу в будущем.

А еще на Игната рекомендуется избавиться от треснутой посуды, чтобы в течение года избежать финансовых затруднений.

Чего нельзя делать 2 января

Считается, что в этот день нельзя пускать к себе домой нищих, старых и немощных — они могут оставить свои напасти в вашем жилище.

Давать в долг 2 января тоже не рекомендуется вместе с деньгами можно отдать свое счастье.

А еще в этот день не советуют покупать обувь — в древности люди верили, что так можно укоротить себе век.

Народные приметы

Человек, родившийся в Игнатов день, всю жизнь будет привязан к дому и семье.

Погода 2 января показывает, каким будет август. Если на улице метель, конец лета будет холодным, если ясно — летний месяц будет жарким и солнечным.

Если небо усыпано звездами, урожай будет богатым.

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