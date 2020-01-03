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  4. Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

, 11:26 | Мия Субботина Видео 180

Спортсменка опубликовала трогательное видео в соцсети, где в кадре можно увидеть близнецов — Николаса и Люси.

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Фото, видео: Instagram @annakournikova

Российская теннисистка Анна Курникова, которая уже много лет живет в США, опубликовала в Instagram трогательное видео с участием детей. В ролике можно увидеть ее двухлетних близнецов от певца Энрике Иглесиаса Николаса и Люси.

На видеозаписи дети бегут по зеленой траве за камерой, простирая ручонки к ней. Однако натянутая сетка не дает им продолжить движение и на этом видео заканчивается.

«С новым годом», — подписала пост звезда.

Instagram @annakournikova

Поклонники девушки пришли в восторг от такой публикации и засыпали милых детей звездной пары комплиментами.

«Великолепные дети»;

«Сладкие малыши!»;

«С Новым годом тебя и твою прекрасную семью»;

«Это так мило», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что папарацци засняли Анну Курникову в свободной одежде. Фанаты тотчас приписали ей беременность.

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