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Названа фитнес-формула, которая поможет скинуть до пяти сантиметра в талии

, 19:10 | Алиса Старжевская 5 479

Благодаря открытию эффективно и быстро избавиться от лишнего веса можно за три месяца.

Фото: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель вывел успешную фитнес-формулу, позволяющую всего за четыре недели избавиться от лишнего веса, пишет «Царьград».

По версии исследователя Михаэля Дешпегеля, чтобы скинуть пару лишних сантиметров в талии, человеку следует придерживаться формулы «два+два+четыре» («2+2+4»), где первое число — это количество дней умеренной кардиотренировки, следующие два — количество силовых тренировок, но малой интенсивности, а последняя — дни правильного питания. Дешпегель открыто заявляет, что оставшиеся три дня недели разрешается «лениться».

Формулу проверили на 150 участниках эксперимента и результаты подтвердились. В среднем окружность талии за 12 недель тренировок по формуле немецкого ученого уменьшилась на пять сантиметров. Все потому, что работа на выносливость улучшает жировой обмен, тогда как силовые тренировки увеличивают ежедневный основной обмен калорий. Ну а правильное питание несет меньше калорий для организма, пишет Focus, ссылаясь на три принципа выведенной Дешпегелем формулы.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог назвала способы восстановления формы после праздников.

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