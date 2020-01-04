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  4. День мученицы Анастасии Узорешительницы: что можно и нельзя делать 4 января

День мученицы Анастасии Узорешительницы: что можно и нельзя делать 4 января

, 1:07 | Ниса Мурзанаева Видео 259

Этот православный праздник особо важен для беременных и тех женщин, чьи мужья, отцы, братья отбывают наказание в тюрьмах или колониях.

Фото: www.globallookpress.com © West Coast Surfer

Православные христиане 4 января чтут память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она родилась в Риме в семье тайной христианки и язычника. Всю свою жизнь женщина странствовала, чтобы помогать заключенным в темницах верующим в Иисуса Христа. Впоследствии она даже приобрела дар целительства.

В разное время язычники пытались умертвить святую: пытали, морили голодом, даже топили на корабле вместе с еще 120 людьми, но ничего не выходило. Однако в 304 году идолопоклонникам все-таки удалось убить христианку — ее растянули между четырьмя столбами над огромным костром.

Тело святой великомученицы Анастасии Узорешительницы осталось невредимым. Ее похоронили, а над могилой воздвигли церковь.

Что можно делать в этот день:

В этот день всем беременным советуют помолиться святой Анастасии о легких родах и здоровье будущего ребенка.

Женщинам, чьи мужья, отцы, братья отбывают наказание в тюрьмах или колониях следует с самого раннего утра отправиться к знахарям и целителям. Стоит попросить их прочитать заговор против гибели в местах лишения свободы.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день ни в коем случае нельзя обижать животных. Старинное поверье гласило — тот, кто ударит зверя 4 января — сам будет еще долго хромать и страдать от болей в ногах.

Также не рекомендуется ходить по дому босиком. Обязательно стоит надевать носки или тапочки. Иначе, накличете на свое жилище бедность.

Приметы:

— снегири подняли шум на улице — к сильному похолоданию;

— какая погода стоит на день Анастасии Узорешительницы — таким будет весь январь;

— небо на закате чистое — следующий день будет солнечным и теплым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в день мученицы Иулиании.

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