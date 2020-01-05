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Федулов день: что можно и категорически нельзя делать 5 января

, 1:30 | Игорь Рязов Видео 252

На Руси в этот день было принято баловать своих домашних животных, чтобы избежать беды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anni Sommer

Православные христиане 5 января чтят память Святого Феодула и еще девяти мучеников. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Святой Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда христиане подвергались жестоким гонениям. Юноша служил при церкви, и был чтецом. Однажды ему приснилось, как человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись он увидел красивый перстень с изображением креста.

С помощью изображенного на перстне знака святой исцелил многих больных, а также обратил в христианскую веру множество язычников. Несмотря на гонения, он открыто проповедовал Евангелие. Правитель Фессалоник предлагал юноше вернуться к язычеству, но получил отказ.

После этого Феодула отправили в тюрьму, где он продолжал проповедовать. В итоге святого и других мучеников казнили, привязав к их шеям камни и бросив в море. Вскоре их тела заметили на берегу в светлых одеяниях и без веревок и камней. Погребены мученики были по христианским обычаям.

Что можно делать 5 января

На Руси Федулов день посвящали заботе о домашних животных. Крестьяне особо щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания. Считалось, что это не только прогонит злых духов, но и приманит добрых.

Женщины 5 января обычно пекли сладкое печенье в форме домашних птиц, овец и коров к святкам. Федулов день считался последним днем для завершения приготовлений к Рождеству Христову.

Чего нельзя делать 5 января

Запреты в Федулов день связаны с домашними животными. Так, рядом с ними нельзя пользоваться острыми предметами. Девушкам в этот день запрещалось заниматься шитьем.

Считалось, что если 5 января обидеть кого-то из домашних животных, то в семье произойдет горе. Поэтому крестьяне старались их всячески баловать. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Приметы на 5 января

  • Ветреная погода или сильный снегопад в Федулов день предвещает хороший урожай;
  • Если беспокоились куры или лошади, следовало готовиться к затяжной метели;
  • Если в Федулов день воет ветер и падает снег, то в июле промозгло и сыро.

Ранее 5-tv сообщал, почему 4 января считается особенно важным днем для беременных женщин.

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