Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

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Ниса Мурзанаева
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Эксперты обозначили группы мужчин, способных полюбить ребенка второй половинки, как своего.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Pascal Deloche / GODONG, /Vladimir Godnik, /Hauke-Christian Dittrich, /Jorge Sanz, /Andrey Arkusha

Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы. Выяснилось, что Тельцы, Раки, Весы и Козероги обладают способностью полюбить ребенка второй половинки, как своего. Об этом пишет «Волгоградская правда».

Тельцы

Для представителей этого знака зодиака семья вообще всегда стоит на первом месте. К тому же, чаще всего дети приходят от Тельцов восторг. Такие мужчины очень ответственные и увлекающиеся натуры — они будут водить ребенка на секции и кружки.

Рак

Они обожают передавать накопившийся опыт тем, кто в этом нуждается. Раки будут рады стать для ребенка своей возлюбленной настоящим товарищем и наставником в серьезных жизненных вопросах.

Весы

Представители этого знака зодиака довольно легко относятся к жизни и ее перипетиям. Наличие у второй половинки ребенка не станет для них помехой в отношениях. Весы никогда не станут давить малыша, а попытаются стать ему близким другом.

Козерог

На первый взгляд Козероги кажутся чересчур строгими и требовательными. Однако именно они способны воспитать достойного члена общества. К тому же, представители этого знака ни за что не поднимут на ребенка руку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы представительницы знаков зодиака, которым постоянно изменяют мужчины.

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Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

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