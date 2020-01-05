  1. Пятый канал
  4. Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

, 15:24 | Ниса Мурзанаева Видео 34

Эксперты обозначили группы мужчин, способных полюбить ребенка второй половинки, как своего.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Pascal Deloche / GODONG, /Vladimir Godnik, /Hauke-Christian Dittrich, /Jorge Sanz, /Andrey Arkusha

Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы. Выяснилось, что Тельцы, Раки, Весы и Козероги обладают способностью полюбить ребенка второй половинки, как своего. Об этом пишет «Волгоградская правда».

Тельцы

Для представителей этого знака зодиака семья вообще всегда стоит на первом месте. К тому же, чаще всего дети приходят от Тельцов восторг. Такие мужчины очень ответственные и увлекающиеся натуры — они будут водить ребенка на секции и кружки.

Рак

Они обожают передавать накопившийся опыт тем, кто в этом нуждается. Раки будут рады стать для ребенка своей возлюбленной настоящим товарищем и наставником в серьезных жизненных вопросах.

Весы

Представители этого знака зодиака довольно легко относятся к жизни и ее перипетиям. Наличие у второй половинки ребенка не станет для них помехой в отношениях. Весы никогда не станут давить малыша, а попытаются стать ему близким другом.

Козерог

На первый взгляд Козероги кажутся чересчур строгими и требовательными. Однако именно они способны воспитать достойного члена общества. К тому же, представители этого знака ни за что не поднимут на ребенка руку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы представительницы знаков зодиака, которым постоянно изменяют мужчины.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

Последние новости

15:24
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы
15:12
«Мать vs бабушка»: Шишкова отказалась публично обсуждать действия мамы Тимати
15:00
В Петербурге снова обсуждают странную парковку «машины Боярского»
14:43
Пушков оценил обещание Трампа ударить по 52 иранским объектам
14:29
Мужчина с ножом и пистолетом пытался пройти в Дом творчества в Ростове-на-Дону
14:27
Рекорд Старшенбаум и 70 сценариев: интересные факты про «Вторжение»

Сейчас читают

«Британская Кардашьян» сделала селфи своего огромного бюста
Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]