Куриные ножки с картошкой: как приготовить аппетитный ужин на Рождество за час

Светлый праздник Рождество Христово наступит уже совсем скоро, и побаловать своих близких и друзей, которым уже приелась «новогодняя» еда, можно очень просто.
Аппетитным и сытным блюдом могут стать запеченные куриные ножки и картофелем, на приготовление которого уйдет не более часа, пишет Утро.ру.
Ингредиенты:
Куриная голень — 700 граммов
Картофель — один килограмм
Морковь — две штуки
Луковица
Чеснок — три зубчика.
Кроме того, нужно по несколько столовых ложек растительного масла и томатного соуса, либо кетчупа, а также майонез и соевый соус.
Куриные ножки сначала маринуются в смеси соевого и томатного соусов, майонеза, чеснока, соли и перца. Картофель в это время нарезается дольками, лук — полукольцами, морковь — кружочками.
Все овощи как следует нужно обмакнуть в миске с растительным маслом и специями.
Затем их нужно рассыпать по противню, а сверху уложить промаринованные куриные ножки. Рождественский ужин через 50 — 60 минут будет готов.
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