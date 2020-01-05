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Куриные ножки с картошкой: как приготовить аппетитный ужин на Рождество за час

, 18:48 | Сергей Зеленский Видео 83

Избалованных новогодними кулинарными изысками родственников и друзей еще можно удивить.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /digifoodstock.com, /Creativ Studio Heinemann

Светлый праздник Рождество Христово наступит уже совсем скоро, и побаловать своих близких и друзей, которым уже приелась «новогодняя» еда, можно очень просто.

Аппетитным и сытным блюдом могут стать запеченные куриные ножки и картофелем, на приготовление которого уйдет не более часа, пишет Утро.ру.

Ингредиенты:

Куриная голень — 700 граммов

Картофель — один килограмм

Морковь — две штуки

Луковица

Чеснок — три зубчика.

Кроме того, нужно по несколько столовых ложек растительного масла и томатного соуса, либо кетчупа, а также майонез и соевый соус.

Куриные ножки сначала маринуются в смеси соевого и томатного соусов, майонеза, чеснока, соли и перца. Картофель в это время нарезается дольками, лук — полукольцами, морковь — кружочками.

Все овощи как следует нужно обмакнуть в миске с растительным маслом и специями.

Затем их нужно рассыпать по противню, а сверху уложить промаринованные куриные ножки. Рождественский ужин через 50 — 60 минут будет готов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех необычных постных блюдах на рождественский стол.

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