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Ученые объяснили, какие ошибки при заваривании превращают чай в яд 

, 11:27 | Ниса Мурзанаева Видео 419

Немецкие исследователи дали рекомендации, которые помогут избежать интоксикации организма и сохранить полезные свойства напитка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO, Ralph Kerpa

Немецкие исследователи рассказали, какие ошибки при заваривании могут превратить обычный чай в опасный яд. Об этом пишет издание Focus.de.

Во-первых, ученые настоятельно рекомендуют строго придерживаться инструкции о заваривании, указанной на упаковке продукта.

В обработанных на производстве листьях чая могут содержаться опасные бактерии и микробы. Поэтому заваривать напиток следует исключительно кипятком, дабы уничтожить любые вредные примеси. Чтобы они не попали в человеческий организм, стоит заваривать чай, как минимум, в течение пяти минут.

При этом, исследователи утверждают — передерживать напиток также не стоит. В случае слишком длительной заварки чай теряет свои полезные свойства и не может принести человеку никакой пользы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог назвал случаи, в который пить чай — вредно.

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