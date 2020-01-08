Эксперты рассказали об опасности зарядки телефона в общественных местах

Эксперты заявили о реальных угрозах зарядки телефона в общественных местах. Использовать USB-входы в аэропортах, кафе, метро и других публичных пространствах небезопасно — преступники могут получить доступ к данным или загрузить в гаджет вирус. Об этом сообщает РИА Новости.

«Либо в кабель для зарядки встраивается специальное устройство, либо в само зарядное устройство могут добавить маленький компьютер. И когда вы подключаете ваш гаджет для зарядки, вы его подключаете к какому-то другому устройству», — сказал специалист по компьютерной криминалистике Сергей Никитин.

Встраивать допоборудование в публичные зарядные станции могут как сами компании, предоставляющие услугу по зарядке, так и сторонние злоумышленники. Первые подключаются к телефонам, например, для сбора данных с целью их дальнейшей продажи рекламодателям.

Преступники «со стороны» могут подключиться к устройству, чтобы, например, скачать личные фотографии и потом шантажировать ими владельца смартфона.

Специалисты рекомендуют пользователям избегать общественных станций и заряжать мобильные устройства заранее. Также можно использовать личный портативный блок питания.

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