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Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января

, 0:52 | Ниса Мурзанаева Видео 60

Православные христиане в этот праздник чтут память преподобного Игнатия Ломского.

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Фото, видео: Редакция портала «Православие в Татарстане», www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

В пятницу, 10 января, православные христиане чтут память преподобного Игнатия Ломского. Он удалился в лес, где в одиночестве проводил время в служении Господу.

Преподобный добывал себе пищу плетением лаптей. Обувь он оставлял на дороге, а жители располагавшихся неподалеку селений взамен давали ему хлеб и другие продукты. Игнатий Ломской прославился различными чудесами.

Согласно давним традициям, 10 января отмечается Домочадцев день. В этот праздник нужно проводить время с близкими: трудиться и отдыхать вместе с семьей.

Чего нельзя делать 10 января

В этот день ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве. Рекомендуется встретиться с родственниками и устроить большое семейное застолье. При этом, женщинам строго-настрого запрещено возиться с тестом и что-либо выпекать. Нарушение этого запрета грозит не только приготовлением неудачного блюда, но и ссорой с близким человеком.

Также советуют не занимать деньги 10 января. Поверье гласит, что в таком случае просящему никогда не выбраться из долгов.

Еще в этот день нельзя открывать окна — через них из дома могут вылететь счастье и благополучие. Это же самое касается выноса мусора.

Что нужно делать 10 января

В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения. Также рекомендуется ставить на стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон и так далее.

Предки утверждали, что если загадать всей семьей одно общее желание в этот день, то оно обязательно сбудется.

Приметы

— день безветренный — год будет урожайным;

— кошка спит весь день — следует ждать скорого потепления;

— идет сильный снег — предстоящее лето будет дождливым;

— воробьи громко чирикают — грядет теплая погода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать в Степанов день.

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