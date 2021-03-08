Какие пары знаков зодиака созданы друг для друга?

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Ниса Мурзанаева
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Астрологи уверены — только эти возлюбленные смогут построить долгосрочные счастливые отношения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, David Oxberry, Vladimir Godnik, John Rowley

Не все люди способны сохранить прежнюю влюбленность после завершения «конфетно-букетного» периода. Астрологи уверены — только представители определенных знаков зодиака смогут построить долгосрочные счастливые отношения. Специалисты назвали тех, кто создан друг для друга, пишет сайт Volkovysk.

Овен и Рыбы

Тот самый случай, когда противоположности притягиваются и делают это максимально удачно. Упрямые, прущие напролом Овны и уступчивые спокойные Рыбы. Овны покорят возлюбленных смелостью, а Рыбы понравятся второй половинке обаянием и скромностью.

Телец и Рак

Этот союз будет построен на любви к одним и тем же вещам — комфорту и деньгам. Влюбленные будут рады не выходить из квартиры и провести в компании друг друга несколько дней за просмотром сериалов и поеданием всяческих «вредностей». Этим ребятам никогда не бывает скучно, если они вместе.

Близнецы и Весы

Взгляды этой парочки совпадают донельзя. Оба предпочитают легкость и ненавязчивость в отношениях, обожают приключения и путешествия, открыты ко всему новому. Возлюбленные никогда не станут ревновать друг друга. Единственное, что может подпортить их идеальные отношения — отсутствие денег. Ни Близнецы, ни Весы не умеют правильно с ними обращаться.

Стрелец и Лев

Эта пара представляет собой оплот страсти и одновременно глубокого уважения к партнеру. Они без труда понимают друг друга с полуслова. Часто Стрельцы и Львы отправляются в совместные путешествия, ведь они оба так обожают эту жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака.

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