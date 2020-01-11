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«Страшной день» плюс полнолуние с затмением: как уберечь себя от бед 11 января

, 0:14 | Сергей Зеленский Видео 847

В этот день верующие вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых по указанию царя Ирода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Muster, Rosseforp, Creativ Studio Heinemann, Nick White, DanitaDelimont.com

Православный мир чтит 11 января — на четвертый день рождественских святок — память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме при царе Ироде, и в народе этот день называется «страшным», либо «страшный вечер».

Замысел Ирода состоял в том, чтобы, основываясь на пророчествах восточных волхвов, которые возвестили о пришествии Царя Иудейского в виде младенца, разыскать всех родившихся в округе малышей, что и было сделано. В результате все дети мужского пола от двух лет и младше, коих в тот момент было выявлено 14 тысяч, были загублены.

Ирод рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в котором видел соперника. Эти дети стали первыми мучениками за Христа.

Спустя некоторое время этот день стали называть «страшным» или «страшным» в память об убиенных младенцах, и родители старались не выпускать детей из дома без надобности.

Однако в наступившем 2020 году день памяти 14 тысяч мучеников совпадает еще и с полнолунием, и к тому же первым затмением.

Что нельзя делать в этот день:

Противопоказано каким-либо образом даже прислушиваться к чужим конфликтам, анализировать негативные ситуации. «Утро вечера мудренее» — это должно стать девизом на предстоящие сутки, так как нестабильная энергетика Луны будет влиять на каждого.

Что нужно делать в этот день:

Посвятить себя целиком и полностью родным, близким и своему дому. Что касается своего внутреннего мира, это прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.

Сновидения: тот самый редкий случай — именно сегодня можно увидеть свое будущее. Святочные сны — особые. С одной стороны, они загадочны, таинственны и не сразу можно догадаться, о чем они хотят предупредить. С другой — нет снов точнее, чем в это время. Несмотря на символизм и путаность, такие сновидения способны дать ответ на конкретные вопросы и волнующие проблемы.

Зачатие: не самые удачные сутки из-за амплитуды энергетических колебаний на фоне полнолуния — лучше перенести.

Приметы:

В этот день лучше всего гадать на свадьбу и вообще будущую личную жизнь — результаты окажутся самыми верными.

Если звезды яркие и мерцают — к холодам.

Дует северный ветер, а на небе нет облаков, значит, вскоре придут сильные морозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что значит Домочадцев день.

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