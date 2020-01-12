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Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

, 7:18 | Нюра Незванова Фото 41

Актриса рассказала забавную историю, которая могла обернуться для нее не самыми приятными заголовками в прессе.

Фото: Instagram @salmahayek

Актриса Сальма Хайек рассказала о казусе, который произошел с ней на премии вручения «Оскар». Голливудская звезда появилась на церемонии в роскошном, но несколько тесноватом платье-футляре. В тот день год она была номинирована на лучшую актерскую роль за фильм «Фрида».

В какой-то момент актриса поняла, что ее прекрасный наряд буквально трещит по швам. В комментарии Daily Mail уроженка Мексики призналась, что скорее всего это было связано с ее пышными бедрами.

Twitter @tin_doc

На помощь, едва не опозорившейся артистке, пришла ее коллега Рене Зеллвегер, у которой совершенно случайно оказалось еще одно платье. К счастью для Сальмы, наряд был широким в бедрах и хорошо тянулся в груди.

Pinterest@Rob Martinez

В тот вечер ни Сальма, ни Рене не получили награды — их опередила Николь Кидман за роль в фильме «Часы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каком платье Сальма Хайек пришла на 90-ю церемонию «Оскара».

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