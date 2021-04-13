Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Астрологи уверены, что представители некоторых знаков зодиака с рождения наделены превосходной интуицией. Они всегда вытягивают выигрышный билет в лотерее, оказываются в нужное время в нужном месте и не боятся отказаться от предложений, которые, по их мнению, не сулят им ничего хорошего в будущем. Как сообщает портал Clutch, в число счастливчиков попали Близнецы, Весы и Водолеи. Они умеют предвидеть все варианты развития событий наперед и предугадать, что их ждет в будущем.

Близнецы

Первое место в числе повелителей «шестого чувства» занимают Близнецы. Сами того не замечая, они нередко полагаются на интуицию, и она их никогда не подводит. Представители этого знака зодиака на подсознательном уровне чувствуют, с кем лучше всего завязать доверительные отношения, а от кого держаться подальше. Если бы не феноменальные способности, они бы уже давно попали в передрягу или нарвались на мошенников.

Весы

Способностью предсказывать будущее также обладают Весы. Однако, в отличие от Близнецов, этот дар не помогает, а, напротив, мешает им жить. Зная различные варианты развертывания событий, они вечно стоят на чаше весов и мучаются, пытаясь выбрать наиболее подходящий путь для себя.

Представители этого знака зодиака склонны к психоанализу, они постоянно пытаются разобраться в себе, однако так и не могут определить, чего хотят от жизни.

Водолей

Как правило, Водолеи осознают, что от природы знают больше, чем другие, однако предпочитают молчать об этом. Они не станут давать окружающим наставления и советы, а только молча со стороны будут наблюдать за происходящим, при этом повторяя про себя: «я так и думал».

Водолей — самый мистический знак зодиака. Люди, рожденные под этим знаком, обладают контактом со Вселенной и стараются объяснить все, что происходит вокруг них. В то же время окружающие зачастую никак не могут мотивировать поведение Водолеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаках зодиака, которые остаются юными до старости.