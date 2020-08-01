День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа

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Василий Заика
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Православные верующие в этот день отмечают обретение мощей чудотворца Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых.

День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа

Фото: icons.pstgu.ru, ТАСС /Федосенко Наталия, /Савостьянов Сергей, /Ben Birchall

Православные христиане 1 августа отмечают обретение мощей целителя и чудотворца Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых, который даже после смерти помогает молящимся в избавлении от разных недугов и напастей.

Серафим Саровский жил в конце XVIII — начале XIX веков. Будучи ребенком, он упал с колокольни строящегося собора и чудом остался невредимым. Родственники мальчика усмотрели в этом некое божественное знамение.

В возрасте 17 лет Серафим принял монашеский постриг и стал уходить в лес для совершения молитв. Позднее юноша и вовсе переселился в одинокую лесную келью. В течение тысячи дней и ночей Серафим стоял на камне и молился господу, вторя столпничеству святого Семиона.

Всем известно, что чудотворец исцелял больных и помогал людям с прочими проблемами. Однажды за помощью к Серафиму Саровскому обратился даже сам император Александр I. Почитать святого верующие начали еще при его жизни, а канонизация состоялась по инициативе императора Николая II, который лично нес раку с его мощами.

Серафим Саровский является основателем Дивеевской обители в Нижегородской области. Монастырь начали возводить на берегу реки Саровка по указанию Богоматери — она жезлом ударила оземь и выбился фонтан воды. Отец Серафим своими руками выкопал колодец, вода которого до сих пор творит чудесные исцеления.

Традиции 1 августа:

В этот день принято читать молитву Серафиму Саровскому утром и перед отходом ко сну, а также творить добро и хранить веру в чудеса.

Несмотря на то, что православная церковь не одобряет увлечения верующих гаданиями и приметами, на Руси в этот день существовала традиция протирать дверной косяк заговоренной водой для отпугивания болезней и печали от своего жилища.

Замужние женщины на Серафима гадали на луковицах. 12 посыпанных солью долек оставляли на столе на ночь, а утром считали намокшие части и определяли, сколько месяцев в наступившем году будут обильны дождями.

Что категорически нельзя делать 1 августа:

  • В день памяти Серафима Саровского нельзя ссориться с близкими и друзьями, а также осуждать кого-либо и сквернословить
  • 1 августа нельзя злоупотреблять спиртными напитками
  • В этот нельзя употреблять в пищу мясо, в особенности куриное — счастье может упорхнуть из дома
  • 1 августа не стоит стричь волосы, так как впоследствии они будут плохо расти
  • Кроме того, в этот день нельзя подпускать женщин к приготовлению ужина

 

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