День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Православные верующие в этот день отмечают обретение мощей чудотворца Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых.
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День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
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Фото, видео: icons.pstgu.ru, azbyka.ru, tihvinka.com.ua, globallookpress.com /ALEXEY BYCHKOV, /Konstantin Kokoshkin, /Siegfried Kuttig, /Yuriy Kaver
Православные христиане 1 августа отмечают обретение мощей целителя и чудотворца Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых, который даже после смерти помогает молящимся в избавлении от разных недугов и напастей.
Серафим Саровский жил в конце XVIII — начале XIX веков. Будучи ребенком, он упал с колокольни строящегося собора и чудом остался невредимым. Родственники мальчика усмотрели в этом некое божественное знамение.
В возрасте 17 лет Серафим принял монашеский постриг и стал уходить в лес для совершения молитв. Позднее юноша и вовсе переселился в одинокую лесную келью. В течение тысячи дней и ночей Серафим стоял на камне и молился господу, вторя столпничеству святого Семиона.
Всем известно, что чудотворец исцелял больных и помогал людям с прочими проблемами. Однажды за помощью к Серафиму Саровскому обратился даже сам император Александр I. Почитать святого верующие начали еще при его жизни, а канонизация состоялась по инициативе императора Николая II, который лично нес раку с его мощами.
Серафим Саровский является основателем Дивеевской обители в Нижегородской области. Монастырь начали возводить на берегу реки Саровка по указанию Богоматери — она жезлом ударила оземь и выбился фонтан воды. Отец Серафим своими руками выкопал колодец, вода которого до сих пор творит чудесные исцеления.
Традиции 1 августа:
В этот день принято читать молитву Серафиму Саровскому утром и перед отходом ко сну, а также творить добро и хранить веру в чудеса.
Несмотря на то, что православная церковь не одобряет увлечения верующих гаданиями и приметами, на Руси в этот день существовала традиция протирать дверной косяк заговоренной водой для отпугивания болезней и печали от своего жилища.
Замужние женщины на Серафима гадали на луковицах. 12 посыпанных солью долек оставляли на столе на ночь, а утром считали намокшие части и определяли, сколько месяцев в наступившем году будут обильны дождями.
Что категорически нельзя делать 1 августа:
- В день памяти Серафима Саровского нельзя ссориться с близкими и друзьями, а также осуждать кого-либо и сквернословить
- 1 августа нельзя злоупотреблять спиртными напитками
- В этот нельзя употреблять в пищу мясо, в особенности куриное — счастье может упорхнуть из дома
- 1 августа не стоит стричь волосы, так как впоследствии они будут плохо расти
- Кроме того, в этот день нельзя подпускать женщин к приготовлению ужина
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