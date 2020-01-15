Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января 2020 года, Венера в знаке Козерога будет оказывать благоприятное влияние на решение личных вопросов. В этот день представителям всех знаков зодиака следует уделить самим себе.

♈ Овен

Этот день предоставит Овнам отличную возможность собрать все свои силы воедино и начать новое дело. Прежде чем предпринять какие-либо действия, хорошенько проанализируйте все аспекты. Тщательным образом подойдите к вопросу выбора себе союзника. Обратите внимание на коллегу, рожденного под знаком Скорпиона.

Космический совет: тщательным образом подойдите к вопросу выбора себе союзника.

♉ Телец

Задумайтесь над тем, чтобы именно сегодня повернуть вектор своей жизни к лучшему, Тельцы. Вы удивитесь, но при удачном раскладе все начнет меняться с космической скоростью. Если вдруг что-то пойдет не так, не стоит рыться в себе в поисках оправданий. Дельный совет близкого друга поможет вам избавиться от вечных стремлений к идеалу.

Космический совет: не стоит рыться в себе в поисках оправданий.

♊ Близнецы

Близнецы, 15 января вам стоит приобщиться к беседам на профессиональные темы. Если в ходе полемики начнутся разногласия с коллегами по интересам, постарайтесь не расстраиваться. Попробуйте увести нить разговора в далекое от стереотипного и суеверного мнения русло.

Космический совет: вам стоит приобщиться к беседам на профессиональные темы.

♋ Рак

В этот день, Раки, у вас есть реальный шанс найти свою вторую половинку. Причем вам обязательно повезет, если будете использовать современные технологии. Вооружитесь смартфоном или компьютером и зайдите в сеть. Не пройдет и часа, как бурные и длительные отношения обозначатся на горизонте.

Космический совет: используйте современные технологии при поиске партнера.