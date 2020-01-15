Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января 2020 года, Венера в знаке Козерога будет оказывать благоприятное влияние на решение личных вопросов. В этот день представителям всех знаков зодиака следует уделить самим себе.
♈ Овен
Этот день предоставит Овнам отличную возможность собрать все свои силы воедино и начать новое дело. Прежде чем предпринять какие-либо действия, хорошенько проанализируйте все аспекты. Тщательным образом подойдите к вопросу выбора себе союзника. Обратите внимание на коллегу, рожденного под знаком Скорпиона.
Космический совет: тщательным образом подойдите к вопросу выбора себе союзника.
♉ Телец
Задумайтесь над тем, чтобы именно сегодня повернуть вектор своей жизни к лучшему, Тельцы. Вы удивитесь, но при удачном раскладе все начнет меняться с космической скоростью. Если вдруг что-то пойдет не так, не стоит рыться в себе в поисках оправданий. Дельный совет близкого друга поможет вам избавиться от вечных стремлений к идеалу.
Космический совет: не стоит рыться в себе в поисках оправданий.
♊ Близнецы
Близнецы, 15 января вам стоит приобщиться к беседам на профессиональные темы. Если в ходе полемики начнутся разногласия с коллегами по интересам, постарайтесь не расстраиваться. Попробуйте увести нить разговора в далекое от стереотипного и суеверного мнения русло.
Космический совет: вам стоит приобщиться к беседам на профессиональные темы.
♋ Рак
В этот день, Раки, у вас есть реальный шанс найти свою вторую половинку. Причем вам обязательно повезет, если будете использовать современные технологии. Вооружитесь смартфоном или компьютером и зайдите в сеть. Не пройдет и часа, как бурные и длительные отношения обозначатся на горизонте.
Космический совет: используйте современные технологии при поиске партнера.
♌ Лев
Львы, будьте готовы сегодня к множеству полезных и, при этом, незапланированных встреч. Кроме того, сегодня есть реальный шанс выгодно и грамотно вложить собственные средства с перспективой обогащения. Проблемы на основной работе отойдут на второй план.
Космический совет: приготовьтесь к незапланированным встречам.
♍ Дева
Девы, 15 января для вас весомую роль будет играть семья. Уделите своим близким больше внимания, чем обычно. Категорически не стоит скрываться от родственников, с которыми вы длительное время не поддерживали контакт. Отказываться от возобновления родственных связей также не стоит.
Космический совет: уделите своим близким больше внимания, чем обычно.
♎ Весы
Продолжайте придерживаться собственных устоявшихся принципов, Весы. Не поддавайтесь на сомнительные авантюры и не принимайте предложения, которые кажутся вам подозрительными. Доверьтесь своей интуиции и уделите большое внимание деталям, не имеющим на первый взгляд большого значения.
Космический совет: не поддавайтесь на сомнительные авантюры.
♏ Скорпион
Скорпионы, продолжая находиться в ожидании перемен к лучшему, помните, что без ваших усилий ничего в жизни не изменится. Благоприятное время для составления четкого плана действий. Вы всегда четко знаете, что вам необходимо. Соберите волю в кулак, возьмите бумагу и ручку, подробно распишите алгоритм грядущих перемен.
Космический совет: подробно распишите алгоритм грядущих перемен.
♐ Стрелец
15 января, Стрельцы, высока вероятность ссоры с человеком, который для вас всегда был на хорошем счету. Вполне вероятно, что вы обратите внимание на изменение его отношения к вашей персоне и не сможете удержаться, чтобы не сделать замечание. Контролируйте свои эмоции! Слова, сказанные вами сегодня, могут развернуть вашу жизнь на 180 градусов.
Космический совет: контролируйте свои эмоции.
♑ Козерог
Сегодня крайне неподходящий день для налаживания личной жизни. Расположение звезд, Козероги, таково, что излишние усилия в романтическом векторе могут только усугубить и без того нестабильную ситуацию. Вспомните того, кого вы бросили 10-15 лет назад и постарайтесь без повода связаться с этим человеком. Высока вероятность, что вы оба нужны друг другу.
Космический совет: неподходящий день для налаживания личной жизни.
♒ Водолей
Опостылевшая проблема сегодня может сойти на нет сама собой, Водолеи. Для достижения желаемого результата вам стоит быть немного настойчивее, нежели обычно. Многие из вашего окружения будут поражены решением насущного вопроса. Главное — не зазнавайтесь! Иначе обретете массу новых неприятностей.
Космический совет: будьте настойчивее и не зазнавайтесь.
♊ Рыбы
Рыбы, посвятите этот день самоанализу и обратите внимание на недавние свершения. Возможно кто-то из вашего окружения пытается идти той же дорогой. Не стоит относиться к этому человеку с недоверием. Объединив усилия, вы, возможно, сможете добиться наибольших успехов, нежели в одиночку.
Космический совет: посвятите этот день самоанализу.
Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 14 января.