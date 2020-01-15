Стало известно о тайном романе футболиста Неймара и русской Instagram-модели

Бразильский футболист Неймар и русская Instagram-модель Катерина Сафарова состояли в романтических отношениях, сообщает таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.

«Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке. Она даже была гостьей на дне его рождения в Париже», — цитирует издание своего осведомителя.

Instagram @kat_safarova

По его словам, 21-летняя Катерина Сафарова выкладывала в сеть совместные фото с нападающим «Пари Сен-Жермен» и даже ездила на его игры. Неймар, в свою очередь, комментировал публикации своей пассии.

Издание отмечает, что девушка обожает находиться в центре внимания и частенько захаживает в клубы, где отдыхают знаменитости. В частности, ее замечали в обществе селебрити и футболистов.

Катерина Сафарова обрела широкую известность благодаря участию в испанском реалити-шоу, вышедшем на экраны в начале наступившего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду бразильского футбола Неймара обвинили в изнасиловании.