Пять звездных браков, которые оказались фиктивными

Публика порой не поспевает за новостями о свадьбах и разводах своих кумиров — между расставанием, и заключением нового брачного союза и новым разводом порой проходят считанные месяцы. А иногда спустя годы выясняется, что семья, за которую переживали поклонники, была фиктивной. Из следующей подборки можно сделать вывод, что главной побудительной причиной «договорных союзов» являлась прописка, без которой раньше сложно было получить работу даже очень многообещающим артистам.

Так, своего рода чемпионом по договорным союзам оказался 58-летний актер театра Моссовета Валерий Яременко. Еще во времена СССР первая жена помогла уроженцу Севастополя остаться в Москве после окончания ГИТИСа. Позже и сам артист помогал знакомым получить столичную прописку. Так, фиктивным оказался его брак и с начинающей актрисой Ириной Чериченко. И хотя голый расчет и перерос в настоящие чувства, полноценной семьи так и не получилось.

ТАСС / Красильников Станислав, ВКонтакте @irinacherichenko

Когда начинающая талантливая актриса Лариса Удовиченко приехала из Одессы покорять Москву, на карьере чуть-было не пришлось сразу же поставить крест. Несмотря на множество предложений о съемках в кино, оставаться в столице Советского Союза без прописки девушка не могла. На помощь Ларисе пришел знакомый режиссер Александр Панкратов, известный советским зрителям по фильмам «Портрет жены художника» и «Прощай шпана замоскворецкая». Надежды, что со временем брак станет настоящим, не оправдались — пара рассталась вскоре после свадьбы.

ТАСС /Прокофьев Вячеслав, Wikipedia.org

Ради московской прописки вышла замуж во второй раз и Лолита Горелик. Помимо прописки от мужа-банкира Виталия Милявского певице досталась еще и фамилия, под которой ее знает публика. Однако, как призналась артистка спустя годы, уже через несколько месяцев после свадьбы она встречалась с партнером по кабаре-дуэту «Академия» Александром Цекало, ради которого и оставила перспективного супруга.

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Супруга знаменитого режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая тоже успела побывать замужем фиктивно. Актриса окончила Белорусскую академию искусств, но, чтобы получить место в национальном театре Янки Купалы, ей нужна была белорусская прописка. Выручил Высоцкую однокурсник Анатолий Кот, который сам служит теперь в московском театре Армена Джигарханяна.

РИА Новости /Кирилл Каллиников, /Екатерина Чеснокова

Музыкант, певица, поэт и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и вовсе уже не помнит, зачем в юности заключила фиктивный брак. Полагает, что прописка понадобилась ей для поступления в институт. Временный муж нашелся тут же в музыкальных кругах — Константин Арбенин, известный как лидер группы «Зимовье зверей», подарил Диане и прописку, и звучную фамилию.

ВКонтакте @arbenin_k, ТАСС /Прокофьев Вячеслав

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