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«Это было неожиданностью»: Бывшая сотрудница адвоката Николаенко о его аресте

, 16:03 | Василий Заика Интервью 13

По словам Надежды Архиповой, с юристом ее связывали добрые и теплые рабочие отношения.

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Фото, видео: РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Бывшая сотрудница юриста Игоря Николаенко в интервью 5-tv.ru рассказала о нем, как о человеке. По словам Надежды Архиповой, с адвокатом ее связывали добрые и теплые рабочие отношения.

«Он меня принял на работу. Все, что мы договорились по условиям, все было выполнено с его стороны. Он меня собеседовал. У меня с Игорем Николаевичем самые добрые и теплые отношения остались», — отметила Надежда Архипова.

Экс-коллега подчеркнула, что Игорь Николаенко в момент ее ухода на другую работу по-доброму и с пониманием отнесся к ситуации. Кроме того, Надежда Архипова призналась, что никаких негативных мыслей относительно юриста у нее нет. Информация об аресте адвоката стала для нее неожиданностью.

«Для меня это было неожиданностью. Как-то прямо расстроилась я…», — заключила Надежда Архипова.

Стоит отметить, что в московском офисе юридической компании «Хренов и партнеры» новость об аресте Игоря Николаенко комментировать отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об адвокате Игоре Николаенко, пытавшемся подкупить судей. Партнеру крупной московской адвокатской коллегии «Хренов и партнеры» инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

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