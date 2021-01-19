Крещение Господне: что важно успеть сделать 19 января

|
Сергей Зеленский
11 312

Православные верующие чествуют один из самых главных праздников.

Фото, видео: ТАСС /Фадеичев Сергей, /Klaus Ohlenschläger, /Терещенко Михаил, /Смирнов Владимир

Христианский мир чествует один из главных праздников — Крещение Иисуса Христа, которое совершилось, когда пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей. И то, что во время Крещения Господня миру впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Что нельзя делать 19 января

Запрещено одалживать деньги, иначе до следующего года в семье не будет достатка. Кроме того, нельзя заниматься тяжелой физической работой, убирать и стирать. Лучше вообще все домашние дела отложить как минимум на следующий день.

Безусловно, необходимо посетить храм, поставить свечу и помолится. В больших церквях есть возможность запасись святой водой — согласно поверьям, в этот день она обладает особыми свойствами: лечит серьезные болезни, очищает душу и тело. Верующие рекомендуют запасаться святой водой на целый год, возможно принимать по утрам натощак вместе с утренней молитвой.

Так уж случилось, что в настоящее время зима, по крайней мере, в Центральной России, не принесла морозов или снегопадов, а потому купания в истинных купелях представляются невозможными из-за отсутствия снега и льда. Тем не менее, церковь для тех, кто невзирая на погоду, хотел бы исполнить духовный ритуал, предлагает все же окунуться в свою «Иордань».

Что нужно делать 19 января

Создать в себе и сохранять благостное состояние и воспринимать все события с «легким сердцем». От личного отношения к окружающему зависит и будущее. В честь праздника стоит сделать уборку — помыть полы, протереть пыль, раздать ненужную одежду тем, кто нуждается.

Как правило, на Крещение снятся вещие сны, которые имеют отношение ко всей последующей жизни.

Приметы на 19 января

Идет пушистый снег — на урожай.

Ясная и холодная погода — к засушливому лету, снежная и мрачная — к обильному урожаю.

Ранее 5-tv.ru, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.97
0.42 89.33
0.08
ТОП-4 знаков зодиака, представителям которых не везет в любви

Последние новости

0:58
Анна Калашникова рассказала, как должны поделить наследство Бориса Грачевского
0:39
Умер знаменитый реставратор, «воскресивший» Эрмитаж и Летний сад в Петербурге
0:28
Кардиолог рассказала, для кого смертельно опасно окунаться в прорубь на Крещение
0:06
Крещение Господне: что важно успеть сделать 19 января
23:48
Тяжелобольная дочь Баталова сама отказалась от картин на 400 миллионов долларов из архива отца
23:34
США введут санкции против ведущего укладку «Северного потока — 2» судна

Сейчас читают

«Хваталась за сердце»: Сафронов о предынсультном состоянии вдовы Грачевского
Убегали с детьми на руках — видео схода лавины в КЧР
ТОП-4 зодиакальных пары, которых ждет расставание в 2021 году
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

НКО в США требует от Apple удалить Telegram из App Store
Что такое «ковидные паспорта» и нужны ли они вообще
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака