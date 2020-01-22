В РФ готовятся вернуть ГОСТы для 20 категорий продуктов

Роскачество собирается принять новые ГОСТы на продукты. Только в течение этого года должны разработать более 20 стандартов на различные виды товаров. В этом году новые стандарты качества планируют разработать пока только для 20 категорий потребительских товаров. Первым утвердят техрегламент на шпроты.

В отличие от советских ГОСТов, современные будут необязательными. Сертификация добровольная, но и требования куда жестче. Сделанные по новым требованиям товары, будут, конечно, дороже, но если на этикетке появится штамп «сделано по ГОСТу» — это можно будет считать своеобразным знаком качества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору рыбных консервов.