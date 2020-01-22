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На комика Долгополова пожаловались в полицию

, 16:16 | Сергей Зеленский Фото 14

Изучается вопрос, оскорблял ли он чувства верующих в одном из своих выступлений.

Фото: Instagram @sankldive

Полиция подмосковного Орехово-Зуево проводит проверку по факту поступившего заявления в отношении комика Александра Долгополова. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Суть претензии заключается в распространении в сети информации, оскорбляющей чувства верующих.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Instagram @sankldive

Ранее Долгополов посетовал в Instagram, что правоохранители заинтересовались его выступлением в одном из петербургских баров, запись которого и была выложена в интернет.

Летом прошлого года общественный резонанс вызвал клип группировки «Ленинград» на песню i_$uss (Иисус) — православное сообщество резко его осудило.

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