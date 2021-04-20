ТОП самых успешных и богатых знаков зодиака из списка Forbes

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Валентин Черников
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Британские журналисты оценили список 100 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и выяснили, кого из зодиакальных представителей в нем оказалось больше всего.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Maude, imagebroker/Giuseppe Graziano, Sonia Moskowitz, Artur Cupak, face to face, Artur Cupak, FS, imagebroker/Giuseppe Graziano

Британский портал Vouchercloud назвал самый богатый знак зодиака. Интернет-издание проанализировало опубликованный журналом Forbes список 100 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса. В него попали актеры, певцы, телеведущие и спортсмены, заработавшие в 2019 году больше всех. Исследователи классифицировали знаменитостей из перечня с точки зрения астрологии.

В сотне представленных звезд больше всего оказалось Козерогов. Не случайно астрологи называют этот знак предприимчивым, нацеленным на карьеру и умеющим приносить в дом деньги. В списке насчитывается 13 Козерогов. Среди них гольфист Тайгер Вудс, актер Брэдли Купер и баскетболист Джеймс Леброн.

Второе место по тому же принципу разделили Раки и Тельцы. И тех, и других насчитывается десять человек. Среди самых обеспеченных Раков актриса и модель София Вергара и певица Ариана Гранде, а список Тельцов возглавил актер Дуэйн «Скала» Джонсон.

На третьем месте оказались девять Львов и столько же Дев. К первым, в частности, принадлежат писательница Джоан Роулинг, Дженнифер Лопес и актер Крис Хемсворт. Девы представлены такими именами, как актер Адам Сэндлер, певицы Бейонсе и Пинк.

Ранее 5-tv.ru публиковал два женских знака зодиака, которые не созданы для работы.

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