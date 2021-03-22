Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Многие задаются вопросом, почему некоторые женщины с возрастом превращаются в так называемых «теток» — таких стереотипных дам в халате и с поварешкой в руке? Причина может скрываться в зодиакальном знаке представительницы. Астролог Марианна Абравитова составила рейтинг знаков зодиака, представительницы которых чаще остальных могут превратиться в «теток», пишет Lisa.ru.

Рак

Женщина-Рак в семейной жизни может превратиться в стереотипную жену-домохозяйку: на голове бигуди, на теле — вытянутый бесформенный халат. Их возлюбленные могут перестать узнавать таких женщин со временем, потому что в какой-то момент они перестают следить за собой, направляя все усилия на поддержание уюта в доме и заботу о близких.

Дева

В юном возрасте Девы тщательно следят за своим внешним видом, однако с возрастом зачастую перестают ухаживать за собой. Им некогда следить за трендами моды и красоты и посвящать личное время походам в салоны, поэтому в определенный момент многие из них получают это обидное звание.

Козерог

Они уже в юности подражают серьезным дамам и оставляют в прошлом вещи, которые, по их мнению, можно носить только в подростковом возрасте. Козероги обычно не следуют за модными тенденциями, и чем старше становятся, тем меньше уделяют этому внимания.

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