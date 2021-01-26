Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января
Верующие 26 января чтут память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, принявших смерть за веру на берегу Дуная.
Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Michael Weber, J.M. Guyon - Copyright 2013, Altan Gocher
Православные верующие чтут 26 января память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских. На Руси его называют Ереминым днем.
Известно, что Ермил служил диаконом Сингидон (сейчас это столица Сербии — Белград). Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. После этого Ермила утопили в Дунае.
Стратоник был другом Ермила и по стечению обстоятельств оказался стражем в той тюрьме, где держали мученика. Тайный христианин, он с болью взирал на мучения друга и в какой-то момент не смог сдержать слез скорби, чем себя и выдал. Стратоника уличили в неподобающей вере, также истязали, но видя его несокрушимую веру в Иисуса Христа, утопили вслед за Ермилом в реке.
На третий день после казни великомучеников их мощи были обретены верующими на берегу Дуная и похоронены под Сингидоном.
Что можно делать 26 января
Издревле в день Еремы крестьяне с особой заботой относились к таким мелким домашним животным, как кошки и собаки. Но особенно внимательны наши предки были к одомашненным представителям семейства кошачьих. Во-первых, считалось, что кошки отлично чувствуют не только перемены в погоде, но и вообще многие события. Поэтому за ними всегда внимательно наблюдали. Отсюда и множество примет, например, если кошка умывается — жди гостей.
На Ерему в пушистых домоседах видели еще и лекарей. Считалось, что если больной быстрее поправится, если в этот день посидит на том месте, где обычно чаще всего лежит кошка.
Также полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго в детскую колыбель. Наши предки верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам.
В этот день обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.
Что нельзя делать 26 января
Что ни в коем случае нельзя делать на Ерему, так это спать рядом с кошкой. В старину считалось, что это соседство может отнять разум у человека.
Работа 26 января была под строгим запретом. Нельзя было убираться, стирать и делать другие домашние дела.
Приметы на 26 января
В Еремин день наши предки внимательно прислушивались к окружающей природе и на основании того, что услышать делали прогноз на ближайшее время.
- Если лес трещит, то мороз продержится еще долго, а вот если шумит — скоро выпадет снег, и случится оттепель.
- Синица возле окна щебечет — к ранней весне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 25 января, в Татьянин день, нельзя было пить.
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