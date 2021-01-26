Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января

|
Анастасия Игонина
11 536

Верующие 26 января чтут память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, принявших смерть за веру на берегу Дуная.

Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Michael Weber, J.M. Guyon - Copyright 2013, Altan Gocher

Православные верующие чтут 26 января память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских. На Руси его называют Ереминым днем.

Известно, что Ермил служил диаконом Сингидон (сейчас это столица Сербии — Белград). Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. После этого Ермила утопили в Дунае.

Стратоник был другом Ермила и по стечению обстоятельств оказался стражем в той тюрьме, где держали мученика. Тайный христианин, он с болью взирал на мучения друга и в какой-то момент не смог сдержать слез скорби, чем себя и выдал. Стратоника уличили в неподобающей вере, также истязали, но видя его несокрушимую веру в Иисуса Христа, утопили вслед за Ермилом в реке.

На третий день после казни великомучеников их мощи были обретены верующими на берегу Дуная и похоронены под Сингидоном.

Что можно делать 26 января

Издревле в день Еремы крестьяне с особой заботой относились к таким мелким домашним животным, как кошки и собаки. Но особенно внимательны наши предки были к одомашненным представителям семейства кошачьих. Во-первых, считалось, что кошки отлично чувствуют не только перемены в погоде, но и вообще многие события. Поэтому за ними всегда внимательно наблюдали. Отсюда и множество примет, например, если кошка умывается — жди гостей.

На Ерему в пушистых домоседах видели еще и лекарей. Считалось, что если больной быстрее поправится, если в этот день посидит на том месте, где обычно чаще всего лежит кошка.

Также полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго в детскую колыбель. Наши предки верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам.

В этот день обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.

Что нельзя делать 26 января

Что ни в коем случае нельзя делать на Ерему, так это спать рядом с кошкой. В старину считалось, что это соседство может отнять разум у человека.

Работа 26 января была под строгим запретом. Нельзя было убираться, стирать и делать другие домашние дела.

Приметы на 26 января

В Еремин день наши предки внимательно прислушивались к окружающей природе и на основании того, что услышать делали прогноз на ближайшее время.

  • Если лес трещит, то мороз продержится еще долго, а вот если шумит — скоро выпадет снег, и случится оттепель.
  • Синица возле окна щебечет — к ранней весне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 25 января, в Татьянин день, нельзя было пить.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.86
0.50 91.15
0.74
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака з...

Последние новости

1:46
Видео: под Анапой ярко полыхает камыш на гигантской площади
1:27
Джо Байден заявил о возможном продлении СНВ-3 между США и Россией
1:10
Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января
0:53
Зеленский предложил депутату Рады покинуть свою фракцию из-за санкций США
0:38
Вылетел на льдину и бросил авто — видео с места загадочного ДТП в Москве
0:29
Сын Газманова решил помочь Бузовой найти нового мужчину после разрыва с Давой

Сейчас читают

Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?
Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?
Ретроградный Меркурий и умница Юпитер: астропрогноз на неделю с 25 по 31 января
ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака