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Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января

, 1:20 | Анастасия Игонина 993

Верующие 26 января чтут память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, принявших смерть за веру на берегу Дуная.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Michael Weber, J.M. Guyon - Copyright 2013, Altan Gocher

Православные верующие чтут 26 января память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских. На Руси его называют Ереминым днем.

Известно, что Ермил служил диаконом Сингидон (сейчас это столица Сербии — Белград). Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. После этого Ермила утопили в Дунае.

Стратоник был другом Ермила и по стечению обстоятельств оказался стражем в той тюрьме, где держали мученика. Тайный христианин, он с болью взирал на мучения друга и в какой-то момент не смог сдержать слез скорби, чем себя и выдал. Стратоника уличили в неподобающей вере, также истязали, но видя его несокрушимую веру в Иисуса Христа, утопили вслед за Ермилом в реке.

На третий день после казни великомучеников их мощи были обретены верующими на берегу Дуная и похоронены под Сингидоном.

Что можно делать 26 января

Издревле в день Еремы крестьяне с особой заботой относились к таким мелким домашним животным, как кошки и собаки. Но особенно внимательны наши предки были к одомашненным представителям семейства кошачьих. Во-первых, считалось, что кошки отлично чувствуют не только перемены в погоде, но и вообще многие события. Поэтому за ними всегда внимательно наблюдали. Отсюда и множество примет, например, если кошка умывается — жди гостей.

На Ерему в пушистых домоседах видели еще и лекарей. Считалось, что если больной быстрее поправится, если в этот день посидит на том месте, где обычно чаще всего лежит кошка.

Также полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго в детскую колыбель. Наши предки верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам.

В этот день обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.

Что нельзя делать 26 января

Что ни в коем случае нельзя делать на Ерему, так это спать рядом с кошкой. В старину считалось, что это соседство может отнять разум у человека.

Работа 26 января была под строгим запретом. Нельзя было убираться, стирать и делать другие домашние дела.

Приметы на 26 января

В Еремин день наши предки внимательно прислушивались к окружающей природе и на основании того, что услышать делали прогноз на ближайшее время.

  • Если лес трещит, то мороз продержится еще долго, а вот если шумит — скоро выпадет снег, и случится оттепель.
  • Синица возле окна щебечет — к ранней весне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 25 января, в Татьянин день, нельзя было пить.

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