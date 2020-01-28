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День колдуна: как уберечься от сглаза 28 января

, 0:20 | Сергей Зеленский 9

На Руси считалось, что именно сегодня нечисть испытывает людей на прочность.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, imagebroker/Stefan Huwiler, Yevhen Kotenko

Православные христиане 28 января вспоминают преподобного Павла Фивейского, также его называли Египетским. По преданию, он стал самым первым отшельником и монахом. Жил он на рубеже II–III веков нашей эру в Фивах.

Оставшись сиротой, из-за родительского наследства он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника, который задумал сдать христианина властям, так как на них начались гонения. Узнав о коварном замысле, Павел покинул город и удалился в пустыню. Поселившись в пещере у подножия горы, он неустанно молился днем и ночью. Он прожил более ста лет, а незадолго до кончины состоялась его встреча со святым Антонием. Согласно житию, святой Павел скончался во время молитвы, стоя на коленях.

Однако в народе 28 января считалось не просто несчастливым, но получило недобрую славу дня колдуна. Считалось, что в этот день представители разнообразной нечисти передавали своим адептам свое темное искусство, которое те должны были тут же испытать на простых людях.

Поэтому в Павлов день нужно остерегаться порчи и сглаза и предпринимать меры по своей защите, например, молиться. Но дошли до наших времен и языческие способы, например, стучать по дереву и плевать через левое плечо.

Что нельзя делать в этот день:

Все, что сегодня будет потеряно — уже никогда не будет обретено вновь, нужно быть очень внимательным. Легкомысленным людям сегодня точно не повезет. Луна в эти сутки растущая, поэтому нужно быть решительным и смелым, и четко спланировать ближайшее будущее.

Что можно делать в этот день:

Можно верить или не верить в нечистую силу, но в церковь сходить желательно. Кроме того, на протяжении дня лучше всего проявлять свои естественные чувства во всем: хочется плакать — нужно дать волю слезам, если весело — надо смеяться. Сегодня можно не бояться быть открытым и искренним — эти чувства будут поняты окружающими.

День Ангела: Вениамин, Гавриил, Герасим, Иван, Михаил, Прохор и Елена. И конечно, главный именинник — Павел.

Сновидения: Если человек увидел себя плачущим во сне, это знак того, что его организм очищается, и он на правильном пути.

Приметы:

Павел день прибавил — наши предки начинали готовиться к приходу весны.

Ветреная погода обещает дождливый и холодный год, а ясная — лето будет жарким и сухим.

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