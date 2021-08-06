От Монро до Хепберн: 10 самых красивых актрис старого Голливуда

В начале 1930-х в Америке набирает популярность звуковое кино, фильмы начинают снимать по привычным сейчас канонам, актеры и актрисы становятся знаменитостями. Время между 30-ми и 60-ми принято считать эпохой старого Голливуда. Это годы гламура, идеальных женщин и шика. Посмотрите на самых красивых див того времени.

Грейс Келли

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Грейс Келли снималась в кино всего четыре года, с 1952-го по 1956-й. За это недолгое время она успела завоевать «Оскар» за лучшую женскую роль, стать образцом для подражания и одной из самых перспективных актрис. Но Грейс оставила карьеру, чтобы выйти замуж за князя Монако Ренье III. Актриса стала 10-й княгиней Монако и больше не снималась в кино.

Популярные фильмы: «Высшее общество», «Деревенская девушка», «Могамбо».

Одри Хепберн

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Популярность к Одри Хепберн пришла после фильма «Римские каникулы». Затем последовали другие картины, которые сделали Одри иконой стиля. Дизайнер Живанши называл ее своей музой и создавал наряды специально для нее. Хрупкая Одри Хепберн пережила в детстве немецкую оккупацию. Те годы повлияли на здоровье актрисы и ее мировосприятие. Одри до конца жизни помогала Детскому фонду ООН.

Популярные фильмы: «Римские каникулы», «Сабрина», «Завтрак у Тиффани», «Забавная мордашка».

Мэрилин Монро

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Бедная сирота Норма Джин Бейкер благодаря собственным стараниям и таланту стала ослепительной актрисой Мэрилин Монро. Норма изменила не только имя: она сделала несколько операций, перекрасила волосы и всю жизнь училась актерскому мастерству. Мэрилин Монро стала одной из главных секс-символов Голливуда: ей приписывали роман с президентом Джоном Кеннеди, следили за ее любовниками и каждым шагом. К концу жизни Монро судилась со многими студиями и, судя по-всему, находилась в депрессии.

Популярные фильмы: «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года», «В джазе только девушки».

Элизабет Тейлор

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Элизабет Тейлор стала первой актрисой, которой заплатили миллион долларов за роль. Деньги принесла роль Клеопатры в одноименном фильме. У Элизабет Тейлор был завораживающий взгляд: она обладала редкой мутацией — двойной ряд ресниц. Ее называли «королевой Голливуда», а журналисты любили следить за многочисленными романами Тейлор. Она была замужем восемь раз, дружила с певцом Майклом Джексоном и собирала ювелирные украшения.

Популярные фильмы: «Клеопатра», «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Комедианты», «Доктор Фауст».

Вивьен Ли

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Актриса Вивьен Ли стала популярной после роли Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром». Как и у этой героини, у Вивьен был непростой характер. Актриса страдала биполярным аффективным расстройством, что сказывалось на отношениях со всей съемочной группой. Иногда она впадала в истерики, не могла контролировать свое настроение. Из-за этого многие режиссеры отказывались с ней работать. А сама Вавьен Ли считала, что из-за ее необычайной красоты в ней не видят настоящую актрису.

Популярные фильмы: «Унесенные ветром», «Трамвай „Желание“», «Глубокое синее море»

Вероника Лейк

Reuters/mptvimages.com

Прежде всего, Вероника Лейк запомнилась своей прической. У актрисы были светлые длинные волосы, закрывающие один глаз. Кокетливая прическа получила название «Игра в прятки». Тысячи женщин повторяли ее, надеясь сделать образ загадочным и притягательным. А вот с самой Вероникой Лейк работать режиссеры не очень любили: говорили, что у нее сложный характер.

Популярные фильмы: «Странствия Салливана», «Оружие для найма», «Стеклянный ключ»

Лоретта Янг

mptvimages.com/www.globallookpress.com

Впервые Лоретта Янг снялась в кино, когда ей был всего лишь один год. Следующие годы карьеры принесли ей роли в ста картинах. А в 1948 году Лоретта Янг получила «Оскар». За всю ее жизнь был только один громкий скандал. В 1935 году Янг в тайне родила дочь Джуди от актера Кларка Гейбла. О существовании ребенка долгое время знали только самые близкие, а потом Янг якобы «усыновила» сиротку. Однако в конце жизни актриса все-таки призналась в своем материнстве.

Популярные фильмы: «Дочь фермера», «Жена епископа», «Это случается каждый четверг».

Кэтрин Хепберн

Reuters/Ho New

Хепберн называли «воплощением современной женщины». Стильная, красивая, самодостаточная и талантливая — она не зря привлекала внимание режиссеров и зрителей. Актриса снялась в 44 фильмах, жила довольно скромной жизнью и не любила давать интервью. Зато Кэтрин Хепберн возглавляет список 100 величайших звезд кино за 100 лет.

Популярные фильмы: «Маленькие женщины», «Лев зимой», «Африканская королева», «Мария Шотландская»

Ава Гарднер

Reuters/mptvimages.com

Пресса писала, что у Авы Гарднер «лицо ангела и тело богини». В 1950-е Гарднер называли «самым сексуальным животным на земле». Красота сыграла с актрисой злую шутку. Ава до конца дней была уверена, что у нее нет никакого таланта, а снимают ее за милое личико.

Популярные фильмы: «Убийцы», «Снега Килиманджаро», «Могамбо».

Лана Тернер

Reuters/mptvimages.com

Лана Тернер начинала карьеру как пинап-модель. Известность ей принесли многочисленные роли в фильмах: она снималась более 50 лет. Тернер часто рекламировала шампуни, а ее волосы называли самыми красивыми в мире. Кстати, именно образ Ланы Тернер вдохновлял Мэрилин Монро.

Популярные фильмы: «Почтальон всегда звонит дважды», «Злые и красивые», «Имитация жизни»