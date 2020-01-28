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  4. Москвичку госпитализировали с анафилактическим шоком из частной клиники

Москвичку госпитализировали с анафилактическим шоком из частной клиники

, 18:30 | Игорь Рязов Эксклюзив 23

В медицинском учреждении отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Жительницу Москвы госпитализировали из частной клиники с анафилактическим шоком после оказания ей там медицинских услуг. В учреждении 5-tv.ru отказались комментировать ситуацию.

Сидящая на ресепшене сотрудница клиники заявила, что не может дать комментарий из-за врачебной тайны. На последовавшие вопросы о том, был ли у кого-нибудь из пациентов анафилактический шок, она ответила отрицательно.

«Так, ушли, пожалуйста», — показывая на выход сообщила журналистам другая сотрудница учреждения, после чего удалилась в другую сторону, игнорируя вопросы.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в частной клинике «Биопрестиж-медицина», расположенной по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39. У 43-летней пациентки учреждения случился анафилактический шок после оказания ей услуг. Женщину экстренно увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве госпитализировали пятерых постояльцев отеля. У всех поднялась температура после получения посылки из Китая.

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