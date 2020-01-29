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Петр–полукорм: что можно и категорически нельзя делать 29 января

, 0:01 | Сергей Зеленский 776

День поклонения честным веригам апостола Петра напоминает о том, как обычные вещи превращаются в реликвии.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, CHROMORANGE / Bilderbox, imagebroker/Giuseppe Graziano, Kurt Amthor

Традиционно 29 января православные поклоняются честным веригам апостола Петра. Вериги — это выдающиеся люди, которые обладают таинственной способностью превращать обычные вещи в реликвии.

Смысл праздника зародился после того, как оковы ученика Иисуса Христа, удерживаемого в темнице, после божественного вмешательства и поклонения последователей святого Павла стали христианской реликвией.

В земледельческом календаре эту дату называли Петр–полукорм, так как в этот день каждый крестьянин определял — хватит ли запасенного корма для скотины до первого будущего урожая.

Что нельзя делать в этот день:

Особенно сегодня не рекомендуется конфликтовать, использовать грубые слова в своей речи. Лучше сосредоточиться на своих планах и способах их реализации.

Что нужно делать в этот день:

Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого.

День Ангела: Иван, Максим, и конечно же Петр.

Приметы: в народе апостола Петра считали покровителем домашнего скота.

На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма.

Постится и скотина, если хозяин корму не припас.

Курица стоит на одной ноге — к морозу.

Если морозно в этот день, лето будет жарким.

Метель на Петра — к дождливому лету.

Зачатие: крайне благоприятный период.

Сновидения: вещие. Если приснился дурной сон, то, прежде чем опустить ноги с кровати, нужно произнести: «Куда ночь, туда и сон».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечься от сглаза в день колдунов.

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