Петр–полукорм: что можно и категорически нельзя делать 29 января

Традиционно 29 января православные поклоняются честным веригам апостола Петра. Вериги — это выдающиеся люди, которые обладают таинственной способностью превращать обычные вещи в реликвии.
Смысл праздника зародился после того, как оковы ученика Иисуса Христа, удерживаемого в темнице, после божественного вмешательства и поклонения последователей святого Павла стали христианской реликвией.
В земледельческом календаре эту дату называли Петр–полукорм, так как в этот день каждый крестьянин определял — хватит ли запасенного корма для скотины до первого будущего урожая.
Что нельзя делать в этот день:
Особенно сегодня не рекомендуется конфликтовать, использовать грубые слова в своей речи. Лучше сосредоточиться на своих планах и способах их реализации.
Что нужно делать в этот день:
Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого.
День Ангела: Иван, Максим, и конечно же Петр.
Приметы: в народе апостола Петра считали покровителем домашнего скота.
На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма.
Постится и скотина, если хозяин корму не припас.
Курица стоит на одной ноге — к морозу.
Если морозно в этот день, лето будет жарким.
Метель на Петра — к дождливому лету.
Зачатие: крайне благоприятный период.
Сновидения: вещие. Если приснился дурной сон, то, прежде чем опустить ноги с кровати, нужно произнести: «Куда ночь, туда и сон».
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