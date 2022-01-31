Кем была Ванга и что известно о ее жизни?

Бабушка Ванга — болгарский феномен XX века. Многие считают, что она обладала уникальным даром ясновидения, могла предвидеть жизни людей и важные события в мире. В последние годы ее жизни, недалеко от дома провидицы даже построили отель. Ванга иногда месяцами не принимала посетителей и там люди ждали ее приглашения.

Вангелия Гуштерова умерла в 1996-м из-за рака груди, но ее имя вспоминают до сих пор. Ее подлинные и фейковые пророчества обсуждают в СМИ из года в год. Интерес к личности бабушки Ванги только растет. 31 января исполнилось 111 лет со дня рождения Ванги. 5-tv.ru рассказывает ее биографию и интересные факты.

Детство Ванги

Вангелия родилась 31 января 1911-го в городе Струмица, который находится в современной Северной Македонии и граничит с Болгарией и Грецией. Ее родители Панде и Параскева Сурчевы были землевладельцами, но мать умерла, когда Ванге было около двух лет. В годы второй Балканской войны отца девочки мобилизовали, ему пришлось оставить дочь на временное воспитание соседям. Когда Панде вернулся в Струмицу, то женился во второй раз на односельчанке, которая была его намного младше. В браке родилось два мальчика и девочка.

Струмица в 1932 году. The State Archives of the Republic of Macedonia (DARM)

В 12 лет Ванга потеряла зрение при странных обстоятельствах. Самая популярная версия — история про смерч, который унес девочку. Когда ее нашли, то глаза Ванги были забиты песком. Также существует информация, что Вангу изнасиловали и выкололи ей глаза.

Отец и мачеха пытались восстановить зрение Вангелии и собирали деньги на лечение, но их не хватило на дорогостоящую операцию. В 16 лет Ванга полностью ослепла. Семья решила отправить девушку в дом слепых в сербский город Земун. Там за незрячими ухаживали и обучали необходимым навыкам. В этом доме Ванга научилась готовить, вязать, играть на фортепиано и читать по азбуке Брайля. Но через три года девушка получила страшную весть из Струмицы: во время очередных родов умерла ее мачеха, отец просил дочь вернуться домой, чтобы помогать по хозяйству и заботиться о братьях и сестре.

Были ли дети у Ванги?

О личной жизни Вангелии известно мало. Во время учебы в доме слепых, она была влюблена в одноклассника из богатой семьи и чуть не вышла за него замуж, но отец забрал ее домой. Замуж Ванга вышла в 31 год за Димитра Гуштерова. Муж увез ее в Петрич, где Ванга и прожила оставшуюся жизнь. Ванга и Димитр прожили в браке 40 лет, до самой смерти Димитра в 1962-м.

Родных детей у Ванги не было, но после смерти мужа, она усыновила мальчика Димитра и девочку Виолетту. Они выросли и получили хорошее образование. Виолетта вышла замуж за обеспеченного человека, а сын стал одним из основателей фонда Ванги и работал прокурором в Петриче.

Открытие дара Ванги

Впервые о даре ясновидения Вангелии заговорили в 1940-е. Тогда люди со всей деревни приходили к ней, чтобы растолковать сны и погадать. Ходят слухи, что Ванга рассказывала информацию не своим голосом, а мужским. Считается, что Ванга предсказала Вторую мировую войну за год до ее начала. Ясновидящая утверждала, что именно в тот период начала слышать голоса и впервые впала в транс.

Ванга в последние годы жизни. Фото: Reuters / Dimitar Dilkoff

Первое время Ванга скрывала свой дар: рассказала о нем только близким. Во-первых, она боялась, что ее сочтут сумасшедшей. Во-вторых, Вангелия была православной христианкой, а религия отрицает сверхъестественные способности и считает их бесовскими. Но в годы войны она рассказывала женщинам о судьбах их мужей-фронтовиков и народ Ванге верил. Вскоре о ней узнали за приделами города и люди пошли к ней толпами. За день ее могло посетить до 130 человек. За жизнь бабушка Ванга пообщалась примерно с миллионом человек.

Сколько стоил визит к бабе Ванге?

В 1967-м власти Болгарии создали специальную государственную службу, которая следила за порядком в ее доме. За визит к ясновидящей установили официальную цену: с жителей Болгарии и других стран соцлагеря брали 10 левов, а с иностранцев — 50 долларов. Лично в руки Ванга деньги не брала, но получала зарплату 200 левов. До этого она принимала всех желающих бесплатно, но не отказывалась от подарков. Обычно бабушке Ванге везли виски, она любила его пригубить, но совсем немного.

Кадр из сериала «Вангелия», 2013 год. Youtubе.com

Из-за прайса на услуги ясновидящей и роль государства, ее дар неоднократно критиковали. По мнению скептиков, Вангелия Гуштерова получала всю информацию о своих посетителях от таксистов, работников отелей и ресторанов. Феномен Ванги приносил огромный доход.