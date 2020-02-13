Четыре советских актера, для которых первая роль в кино оказалась последней

За успехом и славой после первой же кинороли, к сожалению, не всегда следует успешная актерская карьера. Некоторые артисты, блеснув, исчезают в забвении. Интернет-издание Femmie рассказывает о судьбе четырех звезд советского кино, для которых первая роль оказалась и последней.

Игорь Кеблушек

kino-teatr.ru

Студент четвертого курса МГИМО стал знаменит, сыграв таинственного Мистера Икс в экранизации известной оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». В кино Игорь Кеблушек попал по чистой случайности. Однажды он пошел в Большой театр на балет «Спартак», и в антракте в фойе на него обратила режиссер Светлана Дружинина, собиравшаяся пригласить на роль Мистера Икс танцовщика Мариса Лиепу, которому в то время было уже 46 лет. Встреча с юношей изменила ее планы.

Правда, молодой человек не сразу согласился сниматься в кино, попросил время, чтобы посоветоваться с родителями.

«Запомни, не каждый артист может быть дипломатом, но каждый дипломат должен быть артистом», — сказал ему отец, и Игорь дал согласие на съемки.

И хотя из-за акцента (Кеблушек — наполовину словак) озвучивал Мистера Икс другой актер, а вокальные партии исполнял солист Большого театра Владимир Мальченко, зрители, а особенно зрительницы были очарованы Игорем и с нетерпением ждали нового молодого артиста в кино. Однако Игорь Кеблушек твердо решил больше никогда не сниматься. После окончания МГИМО он какое-то время поработал в посольстве Чехословакии в Брюсселе, а потом подался в бизнес. По его словам, в Чехии, где «принцессу цирка» не показывали, никто даже не догадывается о его актерском опыте.

Александр Михайлов

kino-teatr.ru

Актер Центрального детского театра успел сняться в нескольких картинах. Например, сыграл Михаила Ломоносова в детстве в многосерийном фильме «Михайло Ломоносов» режиссера Александра Прошкина. Однако успех пришел к Александру Михайлову после роли молодого помещика Алексея Федяшева в «Формуле любви» Марка Захарова. Молодому актеру посыпались предложения от режиссеров, но неожиданно Александр увидел свое призвание в служении богу и вместе с женой Еленой ушел из театра.

Пройдя курс вокала и сольфеджио, супруги стали певчими в хоре при церкви Живоначальной Троицы на Грязех, выступали и с сольными концертами, выпустили аудио-альбомы под названиями «Слава Богу за все!», «Пойте, детки, Господу» и другие. Позже оба закончили Православный Свято-Тихоновский университет.

Денис Кмит

kino-teatr.ru

Исполнителю главной роли в популярном советском фильме «Спортлото-82», казалось бы, было суждено сделать успешную актерскую карьеру. Матерью Дениса Кмита была известный советский фотокорреспондент, а отцом — народный артист СССР Николай Гриценко. Правда, биологический отец так и не признал мальчика своим сыном, и его усыновил и вырастил другой актер — Леонид Кмит, сыгравший роль Петьки в знаменитом фильме 1934 года «Чапаев».

Дебютировал в кино Денис в шестилетнем возрасте — сыграл маленькую роль цыганенка в фильме Евгения Матвеева «Цыган». Повзрослев, Кмит закончил Школу-студию МХАТ и почти сразу получил предложение от самого Леонида Гайдая сыграть главную роль в его новой картине «Спортлото-82». После выхода фильма на молодого актера обрушилась всенародная слава, но карьеру на взлете оборвала трагедия — Кмит получил травму позвоночника и оказался навсегда прикованным к инвалидному креслу.

Несмотря ни на что, Денис пытался реализовать себя, он писал рассказы и сценарии, пробовал себя в роли телеведущего, и даже снялся в кино — в роли ветерана афганской войны, ставшего главарем мафиозной банды. Однако фильм получился слабым и зрителям не запомнился. Летом 2019 года, Денис Кмит скончался, ему было всего 59 лет.

Игорь Красавин

kino-teatr.ru

Десятиклассник из минской школы неожиданно для себя стал принцем в фильме-сказке «Не покидай» в 1989 году. На эту роль режиссер долго искал артиста, в котором сочетались бы детская непосредственность с мужественностью и атлетическим телосложением. Стройного и красивого юношу, который трогательно покраснел, встретившись с ним взглядом, Леонид Нечаев увидел в минском метро. Правда, родители Игоря Красавина были против того, чтобы их сын снимался в кино, но всеобщими усилиями их удалось убедить.

После выхода сказки, съемки в которой дались стеснительному белорусскому школьнику нелегко, Игорь стал кумиром молодежи, телефон у него дома разрывался, а на телевидение в адрес красавчика-принца приходили огромные пачки писем. Однако такое внимание тяготило молодого человека и, несмотря на многочисленные предложения от режиссеров, Игорь решил не связывать свою жизнь с кино и поступил в Минский политехнический институт, а потом стал работать в строительной компании. Вскоре женился, у него родилась дочь. Однако счастливая жизнь трагически оборвалась в 38 лет. Однажды утром Игорь Красавин не смог встать с кровати, его увезли в больницу в состоянии комы, врачи поставили диагноз: разрыв аорты головного мозга. В сознание он так и не пришел.

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