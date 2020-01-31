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Афанасьев день: почему 31 января изгоняли ведьм и что нельзя делать в этот день

, 0:24 | Сергей Зеленский 1 186

Этот святой прославился, в том числе тем, что основал первый монастырь на горе Афон.

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Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com /Juliane Menzel / CHROMORANGE, /Bill Bachmann, /Xinhua

Христиане 31 января вспоминают преподобного Афанасия Афонского — основателя первого и главного монастыря на Святой горе Афон — Великой Лавры.

Он родился на территории современной Турции — в средневековом греко-православном государстве — Трапезундской империи, и рано осиротел. Его воспитывала монахиня, а он во всем старался подражать приемной матери — в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре.

Большую часть жизни он посвятил строительству монастырей на горе Афон. По преданию, к Афанасию несколько раз являлась Богородица. Поток паломников не прекращался к нему до самой его смерти — около 1000 года во время ремонтных работ он погиб под рухнувшим куполом церкви.

Издавна на Руси в этот день изгоняли ведьм. Считалось, что после шабаша они влетали в дома через печные трубы, а потому перед сном читались заговоры от всего дурного, врагов и недобрых помыслов.

Что нельзя делать в этот день:

Предки не крестили младенцев мужского пола, опасаясь, что они станут бесплодными. Не рекомендуется лечить зубы и вообще по возможности избежать хирургического вмешательства, иначе могут быть тяжелые осложнения. Бесполезно идти на свидание — эта встреча не закончится серьезными отношениями. Переезд в другое жилье лучше отложить.

Что нужно делать в этот день:

Обойти свое жилье по периметру с зажженной свечой. Этот период растущей Луны характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше перенести дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

День ангела: Оксана, Ксения, Мария, Александр, Емельян, Ефрем, Максим, Кирилл, но главный именинник — Афанасий.

Сновидения: вещие. Нужно внимательно запомнить все, что снилось — это может подсказать истинное предназначение человека, а также те задачи, которые стоит решить.

Приметы:

Афанасий нос и ухо дерет

Если на Афанасия вьюга и метель — весна затянется

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день Преподобного Антония Великого.

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