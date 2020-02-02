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Кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов

, 10:35 | Анастасия Игонина 64

Врач рассказал о том, чего в действительности не стоит бояться, приобретая девайс.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, /Бобылев Сергей

Кардиолог Константин Иванов развеял пугающие мифы о фитнес-браслетах. Владельцы умных гаджетов продолжают опасаться собственных приспособлений, ожидая негативных последствий их использования.

Так, пользователи предполагают, что фитнес-браслеты могут создавать вредоносное излучение, которое способно вызвать проблемы со здоровьем. Аргументируют свою позицию россияне тем, что такие девайсы появились относительно недавно и их влияние на человека не изучено до конца.

«Пожалуй, их (мифы об излучении — Прим.ред.) можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — цитирует кардиолога РИА Новости.

Кроме того, многие пользователи уверены, что их гаджеты за ними следят. Отчасти это правда. В спортивные браслеты встроены функции отслеживания геолокации и передачи данных — например, вы можете переслать по электронной почте информацию о своих спортивных успехах. Однако эти опции при желании можно отключить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта.

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